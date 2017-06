Afgelopen week had ik een etentje en ging het over wat goed zoenen nou precies is: zacht, hard, veel of weinig tong, waar laat je je benen. Tegenwoordig heeft iedere glossy om de zoveel tijd wel een themanummer vol sekstips, maar het opvallende is dat hierbij nooit wordt stilgestaan bij kustechnieken. Dat is voor tienerblaadjes. En dat terwijl er ontelbaar veel volwassenen zijn die lijken te zijn vergeten dat kussen een kunst op zich is.

„Het is een kwestie van aanvoelen”, zei L., een ingenieur van 31. „Van opkomen voor je eigen voorkeuren, maar ook de ander de ruimte geven om zichzelf, nou ja, te uiten.”

„Zoenen is dus een kwestie van polderen”, zei de gastvrouw.

„Nee”, antwoordde L., „het is een optelsom, je probeert samen er iets van te maken. Met iedere nieuwe geliefde zoen je weer voor het eerst. Dat maakt het soms ook zo’n gedoe. Je hebt gevoelens en daar wil je uitdrukking aan geven, maar het is mij iets te vaak gebeurd dat het met iemand waar je totaal gek op was, zoentechnisch helemaal niet klikte.”

De hele tafel knikte: herinneringen aan botsende tanden, aan monden die zo wijd opengesperd waren dat je je afvroeg of die persoon niet liever een voet in plaats van een tong erin had gehad.

„Wat was jouw beste kus?” vroeg ik. L. dacht diep na. Af en toe kwam er, getuige de glimlachjes die doorbraken op zijn gezicht, een goede herinnering naar boven.

‘Ik heb”, begon hij na enige tijd, „toen ik net twintig was, gezoend met een supersexy oudere vrouw die ik had ontmoet op een expo. We hebben wel drie uur in mijn portiek staan tongen. Op een gegeven moment vroeg ik haar mee naar boven, maar ze zei dat het haar om de kussen ging. Dat ze zoenen even spannend vond als seks, maar dat dat misschien ook met haar leeftijd te maken had.”

„Hoe oud was ze dan?”

„79”, grinnikte L. We vielen en masse van onze stoel.

„Je hebt met een bijna tachtigjarige gezoend?” haperde de gastheer.

„Ze zag er fantastisch uit!” lachte L. „Ze vertelde dat in haar tijd zoenen even gedurfd was als seksen. Alles moest stiekem, een kus was net zo spannend. En in die tijd was de pil er nog niet, dus moest je iemand wel via je mond verleiden. Wie niet kon zoenen bleef maagd.”

Dus al die lieve oude opa’s en oma’s in de supermarkt zijn eigenlijk supertongers?

De gedachte liet me niet meer los. Toen ik even later op de tram wachtte, schuifelde er een hoogbejaarde man voorbij. Hij groette me vriendelijk. Mijn blos was zo hevig dat hij licht gaf in het donker.

