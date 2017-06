‘Wie of wat is Value8 eigenlijk?’

„Het kon weleens een interessante vergadering worden”, begint Jaap van Duijn, president-commissaris van investeringsmaatschappij Value8 (beurswaarde ruim 50 miljoen euro), de jaarlijkse bijeenkomst met aandeelhouders. De kwalificatie ‘bizar’ had beter gepast: na een turbulent jaar heeft de accountant bijna twee maanden na de deadline namelijk nog altijd geen handtekening gezet onder het jaarverslag, normaal gesproken toch hét onderwerp van een aandeelhoudersvergadering.

De belangrijkste agendapunten zijn daarom geschrapt. Die komen bij een later treffen aan de orde, zo heeft Value8-topman en oud-voorman van beleggersclub VEB Peter Paul de Vries woensdag in alle vroegte bekendgemaakt. Veel meer dan een vragenronde blijft er niet over. Het blijkt genoeg om een stuk of 60 particuliere beleggers naar het Amsterdamse beursgebouw te trekken en zo’n vier uur bezig te houden. Vragen zijn er in overvloed. Antwoorden, daar ontbreekt het aan.

Waarom is Value8 bijvoorbeeld het énige beursfonds is dat er niet in slaagt op tijd goedkeuring te krijgen voor zijn jaarverslag, willen aandeelhouders weten. Uitgerekend Value8, met een topman die in zijn VEB-tijd hamerde op transparantie en bedrijven als Ahold en World Online tot miljoenencompensaties dwong.

De Vries biedt zijn „oprechte verontschuldigingen” aan, om er direct aan toe te voegen dat het gedoe met die accountantsverklaring voor een belangrijk deel buiten zijn „invloedsfeer” ligt. Hij herhaalt nog maar eens wat Value8 eerder als verklaringen gaf in persberichten, over „zeer complexe transacties” vlak voor de jaarwisseling en een lopend onderzoek naar malversaties bij een van de vele deelnemingen van Value8, trustkantoor BK Group. Toch belooft De Vries dat het „binnenkort” allemaal in orde is. Wat is binnenkort?. De Vries: „Dat vertel ik binnenkort.”

‘Stemmingmakerij’

De antwoorden van De Vries zijn vanmiddag als zeepjes die steeds uit je handen glippen. Zo kan de topman naar eigen zeggen niet ingaan op gerichte vragen over de financiën van zijn bedrijf, dat sinds de oprichting in 2008 investeert in een bonte mix van ondernemingen „met een focus op de sectoren food, healthcare en financial services”. Immers: er is alleen nog maar een concept-jaarverslag. De cijfers kunnen nog veranderen, dus bewaar die vragen voor later, is de boodschap. Tegelijkertijd blinkt Value8 volgens De Vries wel degelijk uit in transparantie. „Het detailniveau bij Value8 is extreem”, zegt hij over de informatievoorziening. „Dat vind je verder nergens”.

Eigenlijk willen de meeste aanwezige beleggers vooral weten hoe het nou eigenlijk gaat met hun bedrijf. Het is onrustig rond Value8 sinds analist Roel Gooskens, oud-directeur van zakenbank HSBC in Nederland, de onderneming en haar deelnemingen in mei vorig jaar fileerde via een serie kritische artikelen op de financiële website Follow the Money. Volgens Gooskens kloppen de waarderingen niet die Value8 hangt aan de mkb-bedrijven waarin het investeert. Het aandeel verloor sindsdien ruim 40 procent van zijn waarde.

De Vries heeft de aantijgingen eerder al afgedaan als „stemmingmakerij” en ook nu krijgen de media ervan langs. Volgens de topman is het glas bij Value8 „meer dan halfvol” en was er in 2016 „grosso modo sprake van een positieve ontwikkeling van de ondernemingen”. Operationeel verlies? Het is maar hoe je het bekijkt. „Er spelen diverse aspecten in de jaarrekening die we hier niet behandelen.” De Vries zet zijn betoog kracht bij met een verhandeling over ebitda, intrinsieke waarde van aandelen, schaalgrootte en overheadkosten.

„Wie of wat is Value8 eigenlijk?”, vraagt Constant Stevense van de Stichting Rechtsbescherming Beleggers zich hardop af.

Halverwege de vergadering neemt een soort joligheid bezit van de zaal. Door de grapjes van De Vries, maar ook door de absurditeit van de bijeenkomst. Alleen als de twee afgevaardigden van de VEB, oud-werkgever van De Vries, het woord nemen, wordt het ongezellig. „We zijn hier in een vrij ernstige situatie”, zegt Joost Schmets van de beleggersclub. „Een aandeelhoudersvergadering is geen vrijblijvende vraagbaak!”. Hij verzoekt De Vries op zijn minst te vertellen waar het geld vandaan komt voor de 19,6 miljoen euro aan investeringen die de topman steeds noemt. Tevergeefs.

Van Duijn (oud-Robeco, columnist De Telegraaf) relativeert het belang van cijfers. Die zijn afhankelijk van de „methodiek”. „Er zijn geen absolute waarheden”, zegt hij. Vandaag niet.