Weert: rechter moet OM dwingen asielzoekers te vervolgen

Burgemeester Jos Heijmans (D66) van Weert wil dat de rechter het Openbaar Ministerie opdraagt om zes asielzoekers te vervolgen. Dat zegt hij in De Telegraaf. Zij overtraden rond de jaarwisseling een omstreden uitgangsverbod, dat door Heijmans was uitgevaardigd om overlast van een groep asielzoekers uit zogeheten veilige landen tegen te gaan.

Heijmans start een artikel 12-procedure, omdat het OM volgens hem ten onrechte te weinig bewijst ziet om de zes te vervolgen. Als de rechter Heijmans’ bezwaar goedkeurt, móét het OM toch een strafrechtelijke vervolging starten. De Weertse burgemeester levert zware kritiek op het OM:

“Het OM had moeten doorpakken. Van het seponeren van deze zaken gaat een heel slechts signaal uit, vooral richting de overtreders. Je moet laten zien dat je hard bent tegen hen, want hun misdragingen zorgen ervoor dat het draagvlak voor de opvang van echte vluchtelingen kleiner wordt.”

Huisarrest

De burgemeester stelde een noodverordening op op basis van de voetbalwet. Zijn maatregel betrof asielzoekers uit Noord-Afrika, die bijna geen kans maken op een verblijfsvergunning omdat de Nederlandse overheid hun landen als veilig beschouwt. In afwachting van de afronding van hun procedure konden ze echter nog niet worden uitgezet.

De groep van ruim twintig asielzoekers kreeg op 20 december huisarrest opgelegd, tot en met 2 januari. Ze mochten slechts tussen 13.00 en 14.00 uur het azc verlaten om bijvoorbeeld boodschappen te doen en moesten zich drie keer per dag bij de beveiliging melden.

Rijksrecherche

Heijmans ging tot de maatregel over omdat de groep in de periode daarvoor zich schuldig maakte aan onder meer diefstal, vandalisme en intimidatie. De gebeurtenissen in Keulen het jaar daarvoor, waarbij tijdens de jaarwisseling massaal vrouwen werden aangerand door voornamelijk Noord-Afrikaanse asielzoekers, speelden ook mee bij het besluit. Staatssecretaris Dijkhoff (VVD, Veiligheid en Justitie) had eerder gezegd voorstander te zijn voor huisarrest van asielzoekers uit veilige landen tijdens Oud en Nieuw.

Volgens Heijmans was zijn maatregel zeer succesvol. Desondanks was er veel kritiek van juridisch specialisten. Het preventief huisarrest geven van asielzoekers zou onwettelijk zijn. In februari kondigde de rijksrecherche aan een onderzoek te zijn gestart naar de noodverordening.

Weert was niet de enige gemeente waar eind vorig jaar dergelijke maatregelen werden afgekondigd. In Ter Apel kregen asielzoekers een gebiedsverbod van drie maanden als ze overlast veroorzaakten.