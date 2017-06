Dit is de symboliek op het eerste staatsieportret van Macron

Eerst zijn er de campagnes, dan de verkiezingen en dan de vorming van de regering. Maar de laatste etappe in het lange Franse electorale proces is minstens zo belangrijk: de presentatie van het staatsieportret van de nieuwe president. Die van Emmanuel Macron werd donderdag naar buiten gebracht en leidde direct tot diepgaande exegese over de bedoelde symboliek.

We zien Macron staand voor zijn bureau, met zijn rug naar de openslaande deuren voor de gemanicuurde Élysée-tuin. Aan zijn rechterzijde de Franse vlag, links de Europese. Op het bureau van de president, die zich vanwege zijn eigen tempo wel eens de „maître des horloges” (de meester van de klokken) noemt, een uurwerk, een opengeslagen boek en vlak bij zijn rechterhand twee opgestapelde iPhones, vermoedelijk als teken van hervonden moderniteit. In het schermpje van de bovenste telefoon reflecteert een gouden Frans haantje.

Het boek dat open ligt is volgens het Élysée het oorlogsdagboek van Charles De Gaulle, de president aan wie ieder staatshoofd zich spiegelt maar de nieuwe president in het bijzonder. Macron heeft zich voor de verkiezingen regelmatig uitgelaten over het monarchale karakter van de door De Gaulle ontworpen Vijfde Republiek. Omdat de Fransen sinds de revolutie nog altijd hun koning missen, moet een president „jupiteriaans” zijn, vindt Macron. Dat hij aanstaande maandag in Versailles ondanks kritiek van de oppositie het ‘congres’ toespreekt, de gezamenlijke vergadering van Assemblée en Senaat, is deel van zijn op de persoon gerichte communicatiestrategie.

De twee andere boeken zijn van Stendhal (Le rouge et le noir) en van André Gide (Nourritures terrestres), twee van zijn favoriete schrijvers. De boeken en de keus voor het kantoor (en niet de tuin, zoals Hollande en Chirac) is volgens Élysée-watchers een verwijzing naar François Mitterrand, net als Macron een groot liefhebber en kenner van de Franse literatuur.

Verborgen symbolen

Maar volgens reclamemaker Frank Tapiro, aangehaald in zakenkrant Les Echos, zijn er nog meer „verborgen symbolen”. Het open boek staat voor een „omgeslagen pagina” om een breuk met het verleden te tonen. Dat door de deuren de tuin te zien is staat voor „openheid, belangstelling voor zijn buren, voor de wereld, maar ook voor de natuur”, zegt hij.

De linkse krant Libération zag dat „de jongste president van onze republiek duidelijk de behoefte voelt zich met de autoriteit van Frank Underwood vast te klampen aan zijn bureau”.

Terwijl François Hollande koos voor fotograaf Raymond Depardon, de bekende chroniqueur van het gewone Franse leven, liet Macron zijn portret schieten door de jonge Soazig de la Moissonnière. Zij fotografeerde Macrons campagne en is nu de officiële fotograaf van het Élysée geworden. Net als Pete Souza, de huisfotograaf van Barack Obama, verspreidt ze haar foto’s vanuit het centrum van de macht via sociale media.

De officiële presidentsfoto, die afgelopen zaterdag is gemaakt, komt in de ruim 35.000 Franse gemeentehuizen te hangen, in ministeries en andere overheidsgebouwen.