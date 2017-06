‘Verdachten MH17 voor Nederlandse rechter’

De verantwoordelijken voor het neerhalen van vlucht MH17 worden in Nederland vervolgd. Dat meldt RTL Nieuws op basis van anonieme bronnen. Volgens RTL is daarvoor gekozen, omdat de meeste slachtoffers Nederlanders waren. De landen die bij het onderzoek betrokken zijn, moeten nog formeel instemmen.

De keuze voor Nederland moet bevestigd worden door de landen die onderdeel zijn van het strafrechtelijke Joint Investigation Team (JIT). Het gaat om Nederland, Australië, Maleisië, Oekraïne en België. Een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie noemt de berichtgeving van RTL daarom donderdagavond “voorbarig”. De vervolgingsstrategie zal volgens RTL binnenkort besproken worden in de Nederlandse ministerraad.

Rusland voorkwam eerder met een veto dat voor de vervolging van de daders een VN-tribunaal zou worden opgericht. Het kabinet liet in oktober 2016 weten ook een internationaal tribunaal te overwegen.

Buk-raket

Bij het neerhalen van vlucht MH17 kwamen op 17 juli 2014 298 mensen om het leven, onder wie 193 Nederlanders. Volgens het JIT staat vast dat het toestel is neergestort nadat het getroffen werd door een Buk-raket, van Russische makelij. Wie die raket gelanceerd heeft, staat nog niet vast. Het JIT zegt wel “onomstotelijk bewijs” te hebben dat de lanceerinstallatie afkomstig was uit Rusland en op het moment van lancering in pro-Russisch gebied stond.

Het JIT heeft nog niet bekendgemaakt wanneer het onderzoek, dat zich nu volgens de onderzoekers in de moeilijkste fase bevindt, kan worden afgerond. Vervolgens is het de vraag of het lukt om de verantwoordelijken voor de rechter te krijgen. Mogelijk worden de daders bij verstek veroordeeld.