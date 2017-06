Poké met octopus

Een combinatie van een hip gerecht (poké) met een hip ingrediënt (kimchi) en een van mijn favoriete ingrediënten (octopus), dat kan moeilijk mis gaan.

Bereid de octopus: doe alle ingrediënten voor het kookvocht in een grote pan en breng aan de kook. Krul de tentakels door ze één voor één een paar tellen onder te dompelen in het kokende water. Doe dit drie keer. Laat dan de octopus helemaal in het vocht zakken en laat 1¾ uur zachtjes koken. Haal de octopus uit het water en laat even afkoelen. Snijd de tentakels eraf en doe deze in een kom samen met de kimchi. Laat minimaal 2 uur intrekken. Kook de rijst volgens de aanwijzingen op het pakje. Maak de marinade: pureer de ingrediënten met een scheutje water zodat de mix niet te lobbig wordt.

Dan gaan we grillen. Stook de barbecue op, of gebruik de grill, en leg er de octopustentakels en uienringen op. Bestrijk tijdens het grillen met de helft van de marinade. Een paar minuten grillen aan beide kanten is genoeg. Snijd de octopus in ringen van 1½ cm dik. Schep de uienringen en octopusringen op de afgekoelde rijst. Doe er wat kimchi van de poké bij en giet de laatste marinade eroverheen, zodat het in de rijst kan trekken. Lekker met lente-ui en zwart sesamzaad.