Syrische asielzoeker aangehouden in terreuronderzoek

De politie heeft vrijdag in het Limburgse Brunssum een 38-jarige Syrische asielzoeker aangehouden wegens mogelijke betrokkenheid bij een terroristisch misdrijf. Het Openbaar Ministerie (OM) maakte dat donderdagmiddag bekend.

In de woning van de man, die sinds 2014 een verblijfsvergunning heeft, zijn een laptop, verschillende mobiele telefoons, andere gegevensdragers en documenten in beslag genomen. Het onderzoek naar de verdachte activiteiten van de Syriër begon vorige week, meldt het OM, na informatie van de AIVD. Wapens of explosieven zijn niet gevonden. De rechter-commissaris in Rotterdam heeft de voorlopige hechtenis van de man donderdag met twee weken verlengd.

Het is de derde verdachte in anderhalve week tijd die in Limburg gearresteerd wordt in verband met terrorisme. Vorige week werd in Heerlen een 28-jarige man gearresteerd in een lopend terrorisme-onderzoek. Vrijdag pakte de politie Limburg ook een 18-jarige terreurverdachte in Wanssum op. Die arrestatie zou te maken hebben met de schending van een of meerdere van de voorwaarden van een eerdere vrijlating van de 18-jarige, nadat ze gearresteerd was in een terrorisme-onderzoek.

Het Openbaar Ministerie zegt dat dit alle drie waarschijnlijk opzichzelfstaande zaken zijn.