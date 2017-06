Rotterdamse wethouder Schneider stapt op

De Rotterdamse wethouder Ronald Schneider van Leefbaar Rotterdam heeft zijn functie neergelegd, daags voordat hij zich in de gemeenteraad moest verantwoorden over zijn rol in de Waterfront-affaire. In een korte verklaring laat hij weten dat hij zich graag had verdedigd in de raad, maar dat hij dat onmogelijke opgave vindt, nu de bestuurscoalitie zijn meerderheid is kwijtgeraakt.

Begin deze week maakte Mohammed Anfal bekend dat hij overstapte van de fractie van Leefbaar Rotterdam naar de op de Islam geïnspireerde partij Nida. Daardoor is de bestuurscoalitie van Leefbaar, CDA en D66 zijn krappe meerderheid van 23 van de 45 zetels kwijtgeraakt. Morgen houdt de raad een spoeddebat over de consequenties van de ontstane situatie.

Morgen bespreekt de raad eveneens de bevindingen van de enquetecommissie van de gemeenteraad naar de Waterfront-affaire. De gemeente heeft jarenlang betaald voor niet-uitgevoerde verbouwingen door de familie Kan aan het zogenoemde Waterfront-pand aan de Boompjeskade. Ook betaalde huurder Kan geen huur, terwijl hij het pand wel exploiteerde.

Twee wethouders zullen dan over hun rol in de affaire verantwoording moeten afleggen. Wethouder Adriaan Visser (D66), was tijdens het aangaan van de onfortuinlijke huurovereenkomst directeur van OBR, waar vastgoed onder viel, en is nu politiek verantwoordelijk voor de gemeentelijke organisatie. Wethouder Schneider is verantwoordelijk is voor vastgoed van de gemeente. Hij maakte tijdens de openbare verhoren niet de indruk de afgelopen drie jaar grip te hebben gekregen op de al tien jaar aanhoudende wanorde van de vastgoedorganisatie.

Ook zonder de overstap van Anfal was daarom niet duidelijk of Schneider voldoende steun zou hebben in de raad. Er werd ook binnen zijn eigen partij openlijk getwijfeld aan zijn vermogen het functioneren van de vastgoedorganisatie te kunnen verbeteren. Mogelijk speelt nog een rol dat Schneider in 2014 met hulp van de voltallige oppositie en een aantal fractiegenoten wethouder werd ten koste van de Leefbaar-raadslid Ingeborg Hoogveld.