‘Mogelijk sterke toename huidkankerpatiënten’

De komende twintig jaar komen er in Nederland mogelijk twee tot vijf keer zoveel huidkankerpatiënten bij. Dat staat in een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat donderdag naar buiten is gebracht.

Sinds 1990 is het aantal mensen met huidkanker verviervoudigd, naar jaarlijks meer dan 51.000. Daarvan overlijden 900 mensen aan de gevolgen ervan. De stijging is veel sterker dan bij andere typen kanker. Jaarlijks wordt bij ongeveer 5.500 mensen een melanoom, de kwaadaardigste vorm van huidkanker, vastgesteld. Nederland behoort binnen Europa wat betreft prevalentie tot de koplopers.

Onverstandig zongedrag

Onverstandig zongedrag is volgens het RIVM de belangrijkste oorzaak van het ontstaan van huidkanker, gevolgd door de vergrijzing en de aantasting van de ozonlaag. Volgens het RIVM dragen mensen onvoldoende bedekkende kleding, wordt er te weinig zonnebrandcrème gesmeerd en gaan mensen vaker en langer met vakantie naar zonnige bestemmingen. Ook klimaatverandering en het gebruik van zonnebanken spelen een rol:

“De belangrijkste manier om huidkanker te voorkomen is dan ook ervoor te zorgen dat de huid niet verbrandt door de zon of zonnebank. Maar ook zonder te verbranden kan de huid beschadigd raken.”

Volgens het RIVM liggen de totale kosten van de medische behandeling van huidkanker jaarlijks rond de 325 miljoen euro. Ook de kosten nemen de komende jaren vermoedelijk sterk toe.

De Belgische Hoge Gezondheidsraad adviseerde afgelopen vrijdag de zonnebank te verbieden. In België gaan mensen bijna tweemaal zo vaak onder de zonnebank als de gemiddelde Europeaan.