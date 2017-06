De Poproute op North Sea Jazz: veelbelovende ode aan Prince

North Sea Jazz 2017 moet nog beginnen, maar ik kijk nu al uit naar de laatste avond. Dan treedt The New Power Generation aan; de doorgewinterde band die Prince vijftien jaar lang begeleidde. De groep die nauw samenwerkte met Prince in de studio en op het podium, is nu op tournee met hun eerbetoon aan de kleine grootheid, met een set waarin zijn werk en muzikale genialiteit wordt geëerd.

Nog maar zes jaar geleden gaf Prince zijn drie veelzijdige en veelbesproken nachtoptredens op het festival. Nu, ruim een jaar na zijn dood, krijgt hij in het programma nog eenmaal de speciale aandacht die hij verdient. Er is ook bepaald geen gebrek aan mogelijke verrassingsoptredens tijdens de show; het wemelt op North Sea Jazz van acts die door Prince zijn geïnspireerd of die, zoals de vlak voor het eerbetoon geprogrammeerde Mavis Staples en Maceo Parker, nauw met hem samenwerkten.

Een absolute klapper op de eerste avond is het optreden van Usher & The Roots. Dat kan alleen maar gaan knallen: The Roots, de onverwoestbare band die al decennia de norm bepaalt voor hiphop met een liveband, samen met een van de grootste r&b-zangers van zijn generatie. Usher heeft 23 jaar hits op zijn naam staan; popkrakers als You Make Me Wanna, Caught Up, Yeah en Climax. En The Roots zijn als geen ander in staat op basis van dat gouden materiaal geweldige live-interpretaties te brengen.

Fris en eigenzinnig

Uit Chicago komen de interessante, opkomende rappers Mick Jenkins en Noname. Met name naar de liveshow van de laatste ben ik erg benieuwd; ze is een frisse, eigenzinnige stem in de rapscene; emotioneel geladen, poëtisch, creatief en subtiel. In de categorie hiphopveteranen treedt De La Soul aan, met band. Hoe dat uitpakt is even afwachten; de groep was live doorgaans sterk in het doeltreffende samenspel tussen de perfect op elkaar ingespeelde rappers en dj. Typhoon wóónt inmiddels op North Sea Jazz; dit jaar treedt hij op samen met de Vlaamse jazzpianist Jef Neve.

Componist Miguel Atwood-Ferguson, die al een decennium bezig is met het orkestraal bewerken van producties van de in 2006 overleden producer James’ J Dilla’ Yancey, brengt met Suite for Ma Dukes – tribute to J Dilla zijn eerbetoon aan de innovatieve goochelaar met samples, geluiden en ritmes die nadrukkelijk invloed heeft gehad op de evolutie van hiphop en jazz, naar Rotterdam. De invloeden van zowel Dilla als Prince zijn op elke editie van North Sea Jazz bij vele artiesten terug te horen; het is mooi dat hun belang dit jaar in het programma zo expliciet wordt gemaakt.