Mijn beroep is gids en ik liep met een groep Argentijnen in Amsterdam. Het waren allemaal gepensioneerden. Een vrouw kwam naar me toe en zei: „Waarom zie ik helemaal geen mensen zoals wij rondlopen, oudjes van onze leeftijd?”

Ik wilde uitleggen dat onze ouderen lekker in het park of in hun tuintjes zitten en in de drukke toeristentijd niet naar de Dam of Bloemenmarkt komen, toen ze zei: „Oooh, ik weet het al, jullie doen aan euthanasie!”

