OM eist tot acht jaar tegen corrupte douaniers

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag celstraffen van zeven en acht jaar tegen twee douaniers geëist. Ze worden verdacht van cocaïnesmokkel en corruptie.

De verdachten, Angelique van Z. (34) en Paul van de W. (50), zouden partijen cocaïne zonder controle door de douane van Schiphol hebben geloodst. Tegen vier andere verdachten zijn straffen van 18 maanden tot 8 jaar cel geëist. Zij worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie.

De hoogte van de straffen komt door de ernst van de strafbare feiten, aldus het OM. De officier van justitie vindt:

“Douanebeambten zijn er juist om criminele activiteiten tégen te houden.”

Criminelen verstuurden de drugs vanuit verschillende Zuid-Amerikaanse landen. Op de dagen van levering zorgden Van Z. en Van de W. dat zij samen op de douane werkten. Hierdoor konden zij in 2015 in elk geval acht kilo cocaïne, verstopt in 96 flessen olijfolie, ongemerkt langs de douane krijgen. De drugs werden afgeleverd op de werkplek van één van de andere verdachten. In oktober 2015 werd de cocaïne in beslag genomen door de Koninklijke Marechaussee.

In hetzelfde jaar troffen de verdachten voorbereidingen voor het vervoer van minstens 23 kilo cocaïne vanuit Panama en Venezuela. Deze drugs hebben hun eindbestemming niet gehaald. De officier van justitie denkt dat de cocaïne onderweg ‘geript’ is, meldt het OM. Door wie is onbekend.

Afgeluisterde gesprekken

Via afgeluisterde gesprekken tussen de verdachten werd hun werkwijze duidelijk voor justitie. Door zichzelf in te roosteren op de dagen dat de drugs op Schiphol arriveerden, konden de douaniers hun gang gaan. Hiervoor ontvingen zij een aanbetaling, na voltooiing van het transport kwam een tweede bedrag.

De rechtbank van Schiphol heeft negen dagen uitgetrokken voor het proces. Dit is volgens een woordvoerder van het OM vanwege het grote aantal verdachten en strafbare feiten dat onderzocht moet worden.

De uitspraak volgt vermoedelijk op 21 juli.