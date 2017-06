NAVO stuurt meer troepen naar Afghanistan

De NAVO gaat de komende tijd meer troepen naar Afghanistan sturen. Dat heeft secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de NAVO donderdag bekendgemaakt, voorafgaand aan een ontmoeting van de ministers van defensie van de lidstaten.

Vijftien landen hebben volgens Stoltenberg al toegezegd meer troepen te leveren aan de trainingmissie. Welke landen dat zijn, vertelde hij niet, wel dat hij hoopte dat aan het einde van de dag meer landen hun medewerking hebben verleend.

Nederland is in ieder geval niet een van de vijftien landen en zal donderdag ook geen toezegging doen, zegt een woordvoerder van minister Hennis (VVD, Defensie) desgevraagd. Afhankelijk van hoe lang de formatie duurt, wordt een beslissing waarschijnlijk pas door een volgend kabinet genomen. Vorige week zei minister Hennis in een algemeen overleg in de Kamer dat de Nederlandse missie die nu uit honderd man bestaat niet “groots wordt gewijzigd of uitgebreid”.

‘Mini-surge’

Om hoeveel troepen het gaat in het geval van de landen die nu hebben toegezegd, is onbekend. NAVO-commandanten hebben recent aangegeven dat er 3.000 troepen bij moeten komen in Afghanistan. De VS sturen waarschijnlijk op eigen initiatief al 4.000 extra militairen naar Afghanistan om Afghaanse troepen te trainen. Die zouden nodig zijn om een “patstelling” in de strijd met de Talibaan te doorbreken.

Op dit moment zijn er ruim 13.000 militairen betrokken bij de Resolute Support-missie. Nederland is actief in Mazar-e-Sharif in Noord-Afghanistan, waar hogere politie- en legerfunctionarissen worden geadviseerd. De Resolute Support-trainingsmissie ging begin 2015 van start en volgde op de ISAF-gevechtsmissie.