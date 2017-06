Marokkaanse activist aangehouden na uitleveringsverzoek

Activist Saïd C. is donderdag aangehouden naar aanleiding van een uitleveringsverzoek van Marokko. De Nederlandse Marokkaan zorgde afgelopen weekend voor een diplomatieke rel omdat Nederland de man eerst niet wilde uitleveren.

Marokko zou Nederland garanties hebben gegeven over de uitlevering. C. wordt volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie alleen vervolgd voor zijn mogelijke betrokkenheid bij drugshandel en niet voor zijn politieke activiteiten, meldt ANP. Ook zou hij zijn eventuele straf in Nederland mogen uitzitten.

Een rechter moet zich eerst over het uitleveringsverzoek buigen. C. kan vervolgens ook nog tegen de beslissing van de rechtbank in beroep gaan.

Rabat wil al lange tijd dat C. (52) wordt uitgeleverd, en beticht de activist ervan medeverantwoordelijk te zijn voor onrust in de noordelijke Rif-regio. Afgelopen weekend besloot Marokko zijn ambassadeur in Den Haag terug te roepen. Nederland zou volgens het land niet meewerken aan het onderzoek. Nederlandse staatsburgers mogen alleen uitgeleverd worden als gegarandeerd kan worden dat ze hun straf in Nederland kunnen uitzitten.

Volgens ANP legt C. zich niet bij de uitlevering neer. Hij zou twijfels hebben bij de garanties die Marokko aan Nederland heeft gegeven.

In 2007 remigreerde C. na 22 jaar in Nederland te hebben gewoond. Vervolgens zat de activist onder meer voor zijn partij Authenticiteit en Moderniteit (PAM) in het Marokkaanse parlement. Die partij zet zich in voor de noordelijke Rif-regio.

Drugshandel

In 2010 en 2015 werden er opsporingsbevelen tegen C. uitgevaardigd. Hij zou lid zijn van een criminele organisatie en in drugs handelen. Nederland gaf geen gehoor aan het uitleveringsbevel van Marokko. Ook niet toen hij in 2015 in Nederland werd opgepakt op verdenking van drugshandel.