Man probeert in te rijden op moskeegangers Frankrijk

In een buitenwijk van Parijs is donderdag een man aangehouden die met zijn auto op een groep moskeegangers probeerde in te rijden. Bij de poging zijn geen gewonden gevallen, meldde de politie van Créteil op Twitter.

De motieven van de man zijn vooralsnog onduidelijk. Hij kwam niet bij de mensen die voor de moskee stonden, omdat hij werd tegengehouden door obstakels die voor het gebedshuis waren geplaatst om een dergelijke aanval tegen te gaan.

Volgens de Franse krant Le Parisien zou de man gezegd hebben dat hij de aanvallen door Islamitische Staat in Parijs wilde wreken die de afgelopen jaren tientallen levens gekost hebben. Het onderzoek naar het incident wordt niet uitgevoerd door de Franse anti-terreureenheid, maar door de gewone politie, meldt Reuters.

Vorige week reed een man met een bestelbusje in op een groep moslims die een moskee verlieten. Daarbij viel een dode en raakten tien mensen gewond. Volgens ooggetuigen riep de man na de aanslag “ik wil alle moslims doden”. Hij wordt verdacht van een aan terrorisme-gerelateerde moord en een poging tot moord.