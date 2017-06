Leger Irak herovert Al-Nouri-moskee

Het Iraakse leger zegt donderdag de vernielde historische Grote al-Nouri-moskee in Mosul te hebben ingenomen. Dat meldt persbureau Reuters. In deze moskee riep de leider van Islamitische Staat (IS), Abu Bakr al-Baghdadi, drie jaar geleden het kalifaat uit met zichzelf aan het hoofd.

Van de middeleeuwse moskee is niet veel meer over. Toen extremisten van IS een week geleden in het nauw werden gedreven, bliezen zij de 845-jaar oude moskee en zijn kenmerkende ‘scheve minaret’ op. Op luchtfoto’s was al snel te zien dat de moskee bijna geheel verwoest is. IS beweert overigens dat een Amerikaanse bombardement verantwoordelijk is, iets dat door het Pentagon wordt tegengesproken.

Het Iraakse leger is al acht maanden bezig om Mosul, de noordelijke stad die de feitelijke hoofdstad van IS vormde, te heroveren.

Val van Mosul in 2014 was blamage voor Iraakse leger

De val van Mosul in juni 2014 was een blamage voor het Iraakse leger dat ondanks miljarden euro’s aan Amerikaanse hulp geen partij bleek voor enkele duizenden jihadisten in pick-ups. NRC-correspondent Gert van Langendonck schreef een week geleden: