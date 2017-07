Een eerbetoon aan de pop-koninginnen op North Sea Jazz

Mavis Staples toert sinds ze 13 is, en zal doorgaan tot ze niet meer kan. Ook met het zingen van haar politiek geladen nummers stopt ze niet, vertelde ze vorig jaar in een interview met The Guardian. „Ze zijn nog steeds relevant. Het voelt soms wanneer ik op tv naar het nieuws kijk, alsof ik weer in de jaren zestig ben.”

Het oeuvre van Mavis Staples, solo en met de groep, is muzikaal veelzijdig; soul, R&B, funk, gospel, twee met Prince gemaakte albums. Op de plaat Livin’ on a High Note die Staples vorig jaar uitbracht, staat MLK Song, een akoestisch nummer gebaseerd op een preek van Dr. Martin Luther King, die in de jaren 60 het Huis Staples de weg wees naar een oeuvre waarin de strijd van de burgerrechtenbeweging en zwart zelfbewustzijn een prominente plek kregen en waarmee de groep optrad bij protestmarsen en manifestaties.

Stamvader van het Huis Staples is Roebuck ‘Pops’ Staples die op de Dockery-katoenplantage werkte, een belangrijke bakermat voor bluesmuziek, die zich daar bekwaamde in bluesgitaarspel en later met zijn kinderen The Staple Singers oprichtte. Zanger en Nobelprijswinnaar Bob Dylan trachtte ooit toe te treden tot het Huis Staples door Mavis een huwelijksaanzoek te doen, maar dat weigerde ze. De begrafenisondernemer met wie ze wel trouwde, vond dat ze maar moest stoppen met muziek, waarop Mavis stopte met die man.

Centraal op het podium – fier op de IJzeren Troon – het boegbeeld van de delegatie: de onverwoestbare 77-jarige legende Mavis Staples. Weliswaar de jongste telg van het geslacht Staples, maar vanaf het moment dat ze als meisje haar stem liet schallen, was er geen twijfel over wie de troon toekwam. Mavis Staples wordt wel een soul- en gospelkoningin genoemd maar is feitelijk de koningin van alles. Het Huis Staples ademt Afro-Amerikaanse (muziek)geschiedenis en als overrompelend krachtige en sociaal betrokken zangeres inspireerde Mavis Staples generaties toonaangevende artiesten na haar, waaronder de latere huizen Blige, Badu en Knowles.

De funk-, soul- en popklassiekers van het Huis Knight kleurden een tijdperk en inspireerden lichtingen popartiesten na hen. R&B-zangeres Mariah Carey, zelf een lichtend voorbeeld voor vele talentvolle vocalisten die tussen de schuifdeuren de allerhoogste noot proberen te halen, zei vorig jaar over Knight bij de officiële ceremonie waarin het Huis Knight werd bijgezet in de Rock & Roll Hall of Fame: „Je hoort haar vertolking en zou wensen dat je met net zoveel eerlijkheid en emotie kunt communiceren als zij dat doet.” Het Huis Knight uit Atlanta is inmiddels gevestigd in Las Vegas, Nevada, waar het een amusementsimperium bestiert.

Bij Motown brachten Gladys Knight & The Pips onder meer evergreen I Heard It Through The Grapevine uit en op label Buddah scoorden ze een Grammy Award-winnende hit met Midnight Train To Georgia.

Iets verderop op het podium staat generatiegenoot Gladys Knight, de 73-jarige krachtige soulzangeres die op haar beurt bekendstaat als ‘de keizerin van de soul’ – een trotse eretitel waarmee ze schermt op haar website en sociale media. Knight heeft net als Staples een gospelachtergrond, werd als jong meisje al beroemd en zat eveneens met familieleden in een op vocalen toegespitste groep waarmee ze grote hits scoorde in met name de jaren 60 en 70.

Grace Jones

Eveneens op het podium op North Sea Jazz: de 69-jarige oer-diva Grace Jones. Het stijlicoon dat door media ook werd bestempeld tot koningin; in haar geval van onder meer disco, shockpop en ‘seks, drugs en rock-’n-roll’ – eigenlijk ook van alles, dus. En terecht: zonder het Huis Jones was het een kaal en karig gebeuren in de moderne popcultuur. Jones was een stralend middelpunt van discomekka Studio 54 in New York, inspireerde talloze vooraanstaande beeldend kunstenaars, fotografen, modeontwerpers en muzikanten, en scoorde in de jaren tachtig invloedrijke wereldhits als Pull Up To The Bumper en Slave To The Rhythm.

In haar in 2015 verschenen memoires I’ll Never Write My Memoirs noemt Jones moderne sterren als Beyoncé, Rihanna en Lady Gaga, haar ‘pupillen’. Met als verschil, vindt Jones althans, dat ze uit imago-overwegingen doen alsóf ze provoceren en de status quo uitdagen, terwijl de in een streng religieus nest op Jamaica opgegroeide Jones, uit persoonlijke noodzaak in haar kunst en openbare optredens op zoek ging naar vrijheid en rebelsheid en zo uitgroeide tot rolmodel, een symbool van vrijgevochtenheid, van trots op haar eigenheid, op haar lichaam, haar stijl.

Dat Jones een onuitwisbare stempel heeft gedrukt op de moderne popcultuur, staat buiten kijf. Met de mix van new wave, reggae, funk, pop en dance die ze onder meer met producer Chris Blackwell en duo Sly & Robbie creëerde, met de onbeschaamde en spraakmakende visuele presentaties waarin ze noties van ras, gender en seksualiteit op de proef stelde, met haar overrompelende presentaties in videoclips, clubs en op podia. Kim Kardashian en Nicki Minaj lieten zich in Jones-poses fotograferen; Rihanna kopieerde haar bodypainting, Lady Gaga haar kostuums.