Israëlische oud-premier Olmert vervroegd vrij

Voormalig premier Ehud Olmert (71) van Israël mag de gevangenis verlaten na zestien van de 27 maanden van zijn straf te hebben uitgezeten. Dat melden Israëlische media.

Olmert zit vast voor verschillende corruptiezaken en komt komende zondag vrij. Vlak voor de hoorzitting over zijn vrijlating lag hij kort in het ziekenhuis vanwege pijn in zijn borst. Volgens de commissie die over zijn verzoek tot vervroegde vrijlating besloot, heeft Olmert zich goed gedragen in de gevangenis.

Israëlische aanklagers zijn het echter oneens met het besluit. Olmert heeft in de gevangenis gewerkt aan zijn memoires en er is een onderzoek gestart naar het lekken van staatsgeheime informatie. De advocaat van Olmert nam een manuscript uit de gevangenis mee, waarin informatie zou staan die niet mag worden vrijgegeven. Volgens Haaretz zou Olmert onder meer toegeven dat Israël achter een veiligheidsoperatie zat waar het niet eerder de verantwoordelijkheid voor heeft opgeëist.

Olmert was premier van 2006 tot maart 2009 voor de Kadima-partij. Hij kondigde zijn afscheid aan nadat hij van onder meer het aannemen van steekpenningen werd beschuldigd, toen hij in de jaren negentig burgemeester van Jeruzalem was. De huidige premier Netanyahu volgde hem op.

Niet eerder werd een voormalig premier tot een celstraf veroordeeld. Wel werd Moshe Katsav, die toen het grotendeels ceremoniële ambt van president vervulde, in 2007 veroordeeld voor verkrachting. Hij kwam eind 2016 vervroegd vrij.