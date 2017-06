‘Arriva beoordeelde vakbekwaamheid machinisten onvoldoende’

Vervoerder Arriva moet meer werk maken van het opleiden en inhuren van nieuwe machinisten. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) concludeert dat in een donderdag uitgegeven rapport naar de selectie, opleiding en begeleiding van de machinisten die voor Arriva werken.

Aanleiding voor het onderzoek van de inspectie was een incident in september vorig jaar waarbij een machinist van Arriva door een rood sein reed bij Uithuizermeeden en op een geopende spoorwegovergang tot stilstand kwam. In het rapport schrijf ILT dat bij het inhuren van nieuwe machinisten Arriva sterk leunt op vergunningen en certificaten van nieuwe machinisten, maar ze eigenlijk onvoldoende kent voordat ze worden ingezet.

‘Gebrek aan vakmanschap’

ILT concludeert nu dat de oorzaak van het voorval bij Uithuizermeeden “een gebrek aan vakmanschap” was van de machinist die toen de trein bestuurde. Arriva had daar onvoldoende toezicht over. De inspectie noemt dit in een verklaring een “tekortkoming” van het bedrijf:

“Het is voor een spoorwegonderneming van belang om machinisten te beoordelen op vakbekwaamheid en ervaring, om hen de juiste begeleiding of aanvullende opleiding te kunnen geven.”

Machinisten die het bedrijf inhuurt van externe partijen worden onvoldoende opgeleid om uit de voeten te kunnen met het Arrivamaterieel. Ook de verder begeleiding van de machinisten moet beter, vindt de inspectie.

Direct na het incident bij Uithuizermeeden beoordeelde Arriva zijn andere zeven onlangs ingehuurde machinisten. Volgens ILT zijn daarbij geen bijzonderheden geconstateerd. Het spoorbedrijf heeft maatregelen genomen die het vakmanschap van de machinist, en het inzicht daarin van Arriva, verbeteren. ILT gaat de komende tijd controleren of Arriva zich aan deze toezeggingen houdt.

Spoorwegfunctionaris bij sollicitatiegesprekken

In een verklaring zegt Arriva het ILT-rapport te onderschrijven. De vervoerder heeft besloten maatregelen te nemen, “ondanks dat Arriva altijd heeft voldaan aan de wettelijke eisen”. Nieuwe machinisten worden in de toekomst extra begeleid. Het inhuren van machinisten zal ook beter naar gekeken worden, bovendien is voortaan een spoorwegfunctionaris bij de sollicitatiegesprekken.

De VVMC Vakbond voor Rijdend Personeel schreef na het incident in Uithuizermeeden, september 2016, een brandbrief aan Arriva. De vakbond stelde dat Arriva regelmatig uitzendkrachten inzet om het personeelstekort op te vangen. Zij zouden bij de vervoerder te weinig tijd krijgen het vak te leren. De brandbrief was een van de redenen waardoor ILT met het onderzoek begon.