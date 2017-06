In hoger beroep 4,5 jaar cel voor Quote 500-inbrekers

Drie hoofdverdachten van de serie inbraken in huizen van vermogende personen, de zogeheten Quote 500-zaak, zijn in hoger beroep veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag donderdag bepaald. Ook moet het drietal een vergoeding betalen aan de staat. Enkele andere verdachten die door de rechtbank tot een (voorwaardelijke) celstraf waren veroordeeld, kregen lagere straffen.

De rechtbank had de drie inbrekers in 2013 tot zes jaar cel veroordeeld. De straf van het gerechtshof valt lager uit, omdat het hof minder inbraken bewezen acht dan de rechtbank. Ook speelt de lange periode tussen de uitspraak van de rechtbank en het oordeel van het hof mee.

Op één persoon na zijn nu alle verdachten van de bende veroordeeld voor het deelnemen aan een criminele organisatie. In totaal stonden 26 personen terecht.

Reeks inbraken

Tussen 2010 en 2012 werden door de bende tientallen inbraken gepleegd bij miljonairs uit de Quote 500-lijst. De bende opereerde vanuit een woning in de Haagse Spoorwijk en roofde onder meer horloges, sieraden en geld. Ze gingen hierbij steeds op dezelfde manier, vroeg in de avond, te werk omdat dan het alarm vaak niet aanstond. Een ambtenaar van de gemeente leverde de adressen van de vermogende personen.

Tegen tien verdachten werd door de rechtbank celstraf geëist. Ook oud-minister Herman Heinsbroek werd slachtoffer van de reeks inbraken.