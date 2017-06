Snel duidelijkheid over nieuw strafproces in zaak-Baybasin

Na een onderzoek dat meer dan zes jaar heeft geduurd, zal de advocaat-generaal bij de Hoge Raad Diederik Aben aanstaande dinsdag 4 juli bekendmaken of hij vindt dat er een nieuw strafproces moet komen tegen de tot levenslang veroordeelde Hüseyin Baybasin.

De conclusie van de advocaat-generaal telt een recordlengte van 1.700 pagina’s. Dat is nooit eerder vertoond in Nederland.

Sinds maart 1998 zit Baybasin (60 jaar) onafgebroken gedetineerd in Nederland. Na ruim vier jaar voorarrest veroordeelde het gerechtshof in Den Bosch hem op 30 juli 2002 tot een levenslange gevangenisstraf voor betrokkenheid bij een in 1997 in Istanbul gepleegde moord en ontvoering, een poging tot uitlokking van moord in Kentucky en een poging tot invoer van twintig kilo heroïne.

‘Gemanipuleerde telefoontaps’

Baybasin en zijn advocaat Adèle van der Plas beweren al jaren dat de veroordeling onterecht is. Baybasin zegt het slachtoffer te zijn van gemanipuleerde telefoontaps die de Turkse geheime dienst aan Nederland zou hebben gegeven. De veroordeling van Baybasin zou een wraakactie zijn omdat hij zich inzet voor het Koerdische volk.

Eerder oordeelde het gerechtshof: „De verdachte vormde samen met anderen een criminele organisatie die in Nederland zijn weerga nauwelijks kent.” Baybasin heeft volgens de raadsheren „koelbloedig” wereldwijd vergeldingsacties georganiseerd en besliste „meedogenloos” over het leven van anderen. Het moet volgens de raadsheren voor de toekomst worden uitgesloten dat deze leider van een misdaadbende ooit nog de bajes verlaat.

De in 1956 in de Turkse stad Lice geboren Koerd is een van de 35 gevangenen in Nederland die tot levenslang zijn veroordeeld.

Baybasin denkt dat Nederland zijn veroordeling regelde in ruil voor het niet vervolgen van de, inmiddels gepensioneerde justitiële topambtenaar Joris Demmink. Hij zou in de jaren negentig door de Turkse politie zijn betrapt na verkrachting van minderjarige jongens. Turkije zou Demmink hebben gezegd dat hij vrijuit zou gaan als Baybasin in Nederland zou worden veroordeeld.

Uitgerekend morgen buigt het gerechtshof in Arnhem zich over een verzoek van het Openbaar Ministerie om de vervolging van Demmink in deze verkrachtingszaak te mogen seponeren. Het OM zegt na onderzoek, dat door het hof was bevolen, geen bewijs te hebben gevonden tegen Demmink. De zaak in Arnhem wordt achter gesloten deuren behandeld. Het hof komt volgens een woordvoerster over zes à acht weken met een uitspraak in de zaak Demmink.