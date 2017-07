‘Gospel is als water, onmisbaar’

The Staple Singers – Uncloudy Day (1956)



Michelle David: „Dit zongen we in de kerk. Gospelmuziek was mijn leven. Soul was overal. Isaac Hayes was mijn held. Jazzcomponist Noble Sissle woonde boven ons in New York. Seculiere muziek was niet verboden bij ons thuis, zoals in andere religieuze families. Op mijn vijfde zat ik in mijn eerste zanggroep, The Missions Of Love, opgericht door mijn oom Carl Hall. Hij speelde in de musical The Wiz en toen ik die zag wist ik wat ik wilde in mijn leven: muziek, dansen, theater.”

Irene Cara – Fame (1980)

„Mijn leven in een notendop! Op de lagere school zat ik al in het dansklasje. Dansen was mijn grote passie. Mijn tante nam me mee naar de film Fame en na afloop waren we sprakeloos. Naar díé school wil ik, zei ik meteen. Ik deed auditie en werd aangenomen. Het briljante aan de Fame-school was dat veel docenten uit de film er echt lesgaven. Miss Zimmerman gaf ballet en dat was mijn minst favoriete onderdeel. Op een dag verzon ik dat ik hoofdpijn had. Ze pakte me bij mijn pink en kneep er keihard in. Weg hoofdpijn. No excuses in this doggone class!”

Ray Parker Jr. – Ghostbusters (1984)

„Ze zochten acteurs voor de film en die vonden ze bij ons op school. Ik speelde een gangsta girl, een rebels meisje met zonnebril en leren jas. We dansten op de trappen van het Metropolitan Museum. De film heb ik nooit gezien, dus ik heb geen idee of ik er daadwerkelijk in zit.”

Doris Troy – Just One Look (1963)

„De show Mama I Want To Sing was geënt op haar leven. Opvallend genoeg speelde Doris Troy de rol van haar eigen moeder. Ze was een imposante vrouw, letterlijk en figuurlijk. Ze ergerde zich aan jonge collega’s die zich in haar ogen niet elegant genoeg kleedden. Als artiest moet je er altijd representatief uitzien, vond ze. Trek altijd een mooie jurk aan. Zelfs als je naar de wasserette gaat doe je eerst je valse wimpers op.”

Mahalia Jackson – Take My Hand, Precious Lord (1956)

„Mahalia is de onbetwiste godin van de gospel. Zelf had ik daarnaast altijd mannen als inspiratie, zoals James Cleveland en Thomas Whitfield. Gospel is niet zomaar muziek waar ik naar luister. Gospel is als water, onmisbaar. De show The Glory of Gospel was een van de grootste uitdagingen in mijn carrière. Temeer omdat bleek dat ik zwanger was terwijl artsen me hadden verteld dat ik geen kinderen kon krijgen. Een wonder.”

Aretha Franklin – Respect (1967)

„De jonge Aretha was een wereldwonder, een natuurtalent. Met haar stem en haar frasering kon ze bergen verzetten. Van Aretha kun je leren dat soul een kwestie van wisselwerking met het publiek is. Bij een concert kom je niet om je te vergapen aan iemand op het podium, maar om een gezamenlijke ervaring te ondergaan. Goede soul is als een conversatie met een vriendin: je kijkt elkaar diep in de ogen en je voelt elkaars vreugde en verdriet.”

Lefties Soul Connection featuring Michelle David – U Got Me (2011)

„Als zangeres onderging ik een wedergeboorte toen Onno Smit en Paul Willemsen me vroegen bij hen te komen zingen. Ze troffen me op een moment waarop ik dacht dat ik mijn mogelijkheden had uitgeput. Met Lefties en The Gospel Sessions ben ik uit de schaduw gestapt en kon ik mijn stem eindelijk gebruiken zoals ik wilde. Ik kan niet alleen mooi zingen; ik kan een rauwe en ongepolijste stem laten horen. Ze hebben me bevrijd van remmingen en conventies.”

Michelle David & The Gospel Sessions – Baptized (Live Kleine Komedie) (2016)

„Dit rockt, omdat het echt gebeurd is. Ik ben gedoopt in de Atlantische Oceaan, bij Atlantic City. Tegenwoordig dopen ze kinderen in een bassin in de kerk, maar bij mij gebeurde het nog echt buiten.

„In de studio lukte het maar niet om dit nummer de juiste spirit mee te geven. Live was het een spontane gebeurtenis. De foutjes zitten er nog in en dat maakt het een van de krachtigste nummers die ik ooit heb gezongen.”

