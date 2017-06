FlixBus ziet forse groei in de Benelux

Het Duitse vervoersbedrijf FlixBus heeft het afgelopen jaar een flinke groei doorgemaakt in de Benelux. Sinds april heeft het bedrijf in totaal 850.000 passagiers vervoerd in Nederland, België en Luxemburg. Dat is een groei van vijftig procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, schrijft het bedrijf donderdag in een verklaring.

FlixBus kwam in 2015 met 180 rechtstreekse verbindingen tussen negen Nederlandse steden. Sindsdien heeft het bedrijf zijn netwerk in Nederland en over de grens uitgebreid. Nieuwe verbindingen naar Zuid-Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Oost-Europa zijn “regelmatig” volgeboekt, zegt het vervoersbedrijf.

Omdat de vraag naar zitplaatsen groot was, wil FlixBus de frequentie van ritten gaan verhogen. Daarnaast wisselt het bedrijf af met gewone bussen en dubbeldekkers afhankelijk van de vraag. Jesper Vis, FlixBus-directeur Benelux, reageert:

“We hebben een voormalig stoffig product weer hip gemaakt. Dat werpt nu zijn vruchten af: in 2017 zal FlixBus Benelux voor het eerst winstgevend zijn. Ook volgend jaar zullen we verder uitbreiden.”

Concurrent Europese spoorwegmaatschappijen

In juli begint het bedrijf met nieuwe routes vanaf Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam naar het Duitse Ruhrgebied. Verder komen er nieuwe verbindingen naar België en Frankrijk.

FlixBus profileert zich sinds 2013 met goedkope ritten als concurrent voor Europese spoorwegmaatschappijen en andere vervoerders. Sindsdien heeft het bedrijf een busnetwerk opgebouwd met 200.000 dagelijkse verbindingen naar 1200 bestemmingen in 22 landen.