‘Extra voorwaarden kinderpardon onrechtvaardig’

De extra voorwaarden uit het kinderpardon zijn onrechtvaardig en moeten worden geschrapt of aangepast. Dat zegt Kinderombudsman Margrite Kalverboer in een interview met Trouw. Kalverboer presenteert donderdag een alternatief plan dat ervoor moet zorgen dat veel meer gezinnen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn, mogen blijven.

VVD en PvdA kwamen in het regeerakkoord van 2012 tot een nieuwe regeling waarin werd vastgelegd dat kinderen van asielzoekers mogen blijven als zij langer dan vijf jaar in Nederland zijn. De regeling is echter aan enkele voorwaarden verbonden, die volgens Kalverboer te streng zijn. Tegenover Trouw zegt ze:

“Kinderen worden toch gewoon teruggestuurd, ook als ze langer dan vijf jaar achtereen in Nederland wonen en dit onveilig is. Het doel van deze regeling lijkt wel om er zo min mogelijk kinderen onder te laten vallen.”

Meewerken aan terugkeer als voorwaarde

De extra voorwaarde waar volgens de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) de meeste asielaanvragen op stuklopen, is dat de aanvrager aan zijn of haar terugkeer werkt gedurende de asielaanvraag. Veel asielzoekers worden uitgezet omdat zij hier onvoldoende werk van hebben gemaakt. Hiervan zijn hun kinderen de dupe, zo zegt Kalverboer.

In februari weigerde het kabinet de voorwaarden voor het kinderpardon te versoepelen, nadat een meerderheid in de Tweede Kamer daartoe in een motie had opgeroepen. Volgens de Kamermeerderheid moest de ‘meewerkvoorwaarde’ worden geschrapt. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie, VVD) wilde het beleid niet aanpassen, uit angst illegaal verblijf in Nederland “onnodig te stimuleren”.

Volgens de Kinderombudsman wordt de ontwikkeling van de kinderen “ernstig geschaad”, wanneer zij na vijf jaar alsnog worden teruggestuurd. Ze pleit daarom voor een alternatief plan, waarin de IND direct na aankomst van de asielzoekers een plan maakt voor de terugkeer. Kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn, moeten, uitzonderingen daargelaten, volgens Kalverboer altijd een verblijfsvergunning krijgen. Kalverboer wil bovendien dat afgewezen aanvragen opnieuw worden beoordeeld.