Erdogan wil Duitse Turken toespreken bij G20

De Turkse president Erdogan heeft de Duitse regering om toestemming gevraagd voor het houden van een toespraak tijdens de G20-top in Hamburg op 7 en 8 juli. Dat heeft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel donderdag laten weten, meldt het Duitse persbureau DPA.

Erdogan wil zijn landgenoten in Duitsland toespreken, maar de Duitse regering wil niet dat Turkse staatsburgers en mensen met een dubbele nationaliteit worden opgejut. Gabriel noemde een eventuele speech van Erdogan in Duitsland “ongepast”.

Het verzoek zet de gespannen diplomatieke relatie tussen Turkije en Duitsland opnieuw op scherp. Campagneactiviteiten van Turkse ministers in Duitsland werden eerder dit jaar verboden en twee Duitse journalisten werden in Turkije gearresteerd.

Turkse lijfwachten niet welkom bij G20-top

Ook liet het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken deze week aan Erdogan weten dat zijn lijfwachten niet welkom zijn bij de G20-top. Reden hiervoor is de grote vechtpartij in mei voor het huis van de Turkse ambassadeur in Washington waarbij Erdogans bodyguards zich misdroegen tijdens een protest van anti-Erdogan demonstranten.

Bij de vechtpartij raakten elf mensen gewond. De lijfwachten werden gearresteerd, maar snel weer vrijgelaten. Hierop werd de Turkse ambassadeur ontboden. Omdat rond de G20-top in Hamburg demonstraties van de Turks-Koerdische gemeenschap gepland zijn, is Duitsland bang voor vergelijkbare taferelen.

Toespraak in Nederland

In maart wilde Erdogan ook in Nederland een speech geven, maar zijn komst werd door directies van verschillende stadions tegengehouden. De toespraak zou in het teken staan van de referendumcampagne van de AK-partij. De partij benaderde de Amsterdam Arena, het Gelredome, de Ziggo Dome en Ahoy, maar geen van de vier stadions gaf toestemming.