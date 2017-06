Eberhard van der Laan tweede Zomergast

Burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan is de tweede Zomergast van dit seizoen. Dat heeft het tv-programma van de VPRO donderdag bekendgemaakt. Van der Laan zal op zondag 30 juli zijn opwachting maken.

Woensdag werd bekend dat microbioloog, schrijver en NRC-columnist Rosanne Hertzberger de eerste Zomergast is.

Burgemeester

De in Leiden geboren Van der Laan (1955) is sinds juli 2010 burgemeester van Amsterdam. Tussen november 2008 en februari 2010 was de PvdA’er minister voor Wonen, Wijken en Integratie in het kabinet-Balkenende IV. Daarvoor was hij gemeenteraadslid in Amsterdam.

In januari werd bij Van der Laan uitgezaaide longkanker geconstateerd. Hij liet weten ondanks zijn ziekte aan te willen blijven als burgemeester. Sinds de bekendmaking kreeg Van der Laan veel steunbetuigingen van Amsterdammers.