Drie weken voor niets in Kaapstad

Kaapstad, een met design ingerichte bungalow boven op een hoge rots aan de oceaan. ’s Nachts hoorde ze de golven tegen de klippen slaan. Drie weken lang verbleef Carla Witteveen (50) daar, samen met haar man en drie puberzonen. Kosten? Geen. Ze ruilden het huis met hun appartement in Amsterdam-Zuid, dat ze sinds hun verhuizing naar het Gooi in 2009 hebben aangehouden voor erbij.

Het bezit van een tweede huis is met de opkomst van de deeleconomie en de bijbehorende onlineplatforms stukken aantrekkelijker geworden. Elke vakantie naar dezelfde plek afreizen is nu echt niet meer nodig. Tijdelijk verhuren is heel makkelijk geworden dankzij Airbnb en vergelijkbare particuliere verhuursites. Minder bekend en minstens zo interessant is de mogelijkheid om kosteloos van huis(je) te ruilen met bestemmingen over de hele wereld, via sites als Huizenruil.com, Holidaylink.com en Guesttoguest.com. Je betaalt alleen jaarlijkse contributie aan het platform, bij Huizenruil.com is dat bijvoorbeeld 130 euro.

De populariteit van een tweede huis is sinds het einde van de crisis flink toegenomen, blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. In 2015 kochten particulieren 3.120 Nederlandse vakantiehuizen, bijna een verdubbeling ten opzichte van het voorgaande jaar. In totaal hebben Nederlanders volgens de laatste cijfers ruim 200.000 vakantiehuizen, waarvan ongeveer tweederde zich in eigen land bevindt.

Nog niet vaak ruilobject

Die huisjes worden nog niet veelvuldig als ruilobject ingezet, constateert beheerder Corinne Nieman van de Nederlandse tak van Huizenruil.com. Op de site staan in totaal meer dan 65.000 huizen in 150 landen, waarvan ruim 2.300 huizen in Nederland. Daarvan zijn slechts 164 vakantiehuizen.

Dat biedt kansen. Huizenruil is leuk voor wie van verrassende bestemmingen en een persoonlijke aanpak houdt, maar vlak ook het kostenvoordeel niet uit. Zo verbleef de Zeeuwse Ellen Bentlage (46) twee weken met haar gezin in een huis in Londen. Omdat ze zelf op het platteland wonen, vinden ze het heerlijk om een tijdje in een grote stad te zitten. „Maar zonder ruil zou dit natuurlijk niet te betalen zijn geweest met zijn vijven.” De Britten bracht zij onder in hun romantische boshuisje in de Duitse Eifel.

Ruilen met je tweede huis heeft zijn voordelen. Ruil je met je woonhuis, dan zul je meestal genoodzaakt zijn om gelijktijdig te ruilen. In de zomervakantie is dat geen punt, maar lastiger te regelen zijn buitenlandse tripjes tijdens andere schoolvakanties: die wijken vaak af van de vrije dagen in andere landen. Het handige van een vakantiehuisje is dat je op verschillende momenten van elkaars accommodatie gebruik kunt maken.

Of een deel van het gezin kan thuisblijven. Zo vinden Bentlage en haar gezin het fijn om af en toe op te splitsen. „Ik ben van plan om met mijn dochter naar Barcelona te gaan. Als we ons huisje in Duitsland aanbieden, kan de rest gewoon in Zeeland blijven.” Makkelijk is het ook, ze hoeft alleen maar de lokale schoonmaakster voor een paar uur in te schakelen. Bentlage: „Wij ruilen ook wel eens met ons eigen huis, maar dan moet je vooraf vreselijk schoonmaken. De laatste keer zijn we er twee dagen mee bezig geweest, iedereen kreeg een eigen deel in het huis om op te ruimen.”

Huizenruil voelt al snel vertrouwd aan door de reviews op de site en het persoonlijke contact dat aan een ruil voorafgaat, maar ook door de wederkerigheid. Je loopt in elkaars huis rond, dat zet aan tot meer behoedzaamheid dan wanneer het eenrichtingsverkeer is en er betaling aan te pas komt. Voordeel van je huis uitlenen in plaats van verhuren is ook dat je bij schade in principe aanspraak kunt maken op je eigen schadeverzekeringen.

Hik je toch aan tegen het idee dat er wekenlang vreemden in jouw huis rondbanjeren, dan is de barrière bij een vakantiehuis allicht minder hoog. Dat wordt vaak toch al verhuurd, en er bevinden zich doorgaans geen kostbaarheden of erg persoonlijke spullen. Zo zouden Maarit van Zalk (50) en haar man hun woning vlakbij Hilversum nooit met onbekenden ruilen. „Vooral voor mijn man is dat een stap te ver, veel te privé.” Hun woonboot in Amsterdam, die ze enkele jaren geleden hebben gekocht voor weekendjes in de stad, willen ze nu wel gaan inzetten.

Geen onderbroeken in de la

Onlangs zijn ze een paar dagen naar Parijs geweest, en daar willen ze vaker heen. „Dan zitten we liever in een leuk appartement dan in zo’n krap hotelkamertje.” Vorige maand logeerden een rechter en zijn echtgenote uit Parijs een weekend via Airbnb in hun boot. Die hebben ze nu benaderd voor een ruil. Bij Carla Witteveen zijn het de kinderen die een wissel met hun woonhuis in Naarden blokkeren. „Zij vinden het niks dat er dan andere kinderen op hun kamer komen. Ik zei: maar dan verzamelen we de Playstations toch op één kamer en doen we die op slot? Het blijft nee.”

Witteveen vindt het zelf eigenlijk ook prettiger om in een tweede huis te logeren. Vorige zomer ruilde ze met het vakantiehuis van Madrilenen, in Zuid-Spanje. „Zo’n huis is iets minder persoonlijk, wat leger. Niet te veel fotolijstjes, geen onderbroeken in de lades.” Hun appartement in Amsterdam zouden ze nu met een vette winst zouden kunnen verkopen, maar Witteveen en haar man vinden ruilen te leuk. Als de kinderen straks het huis uit zijn, zijn ze niet meer te houden. „Volgens mij worden we dan een soort zigeuners.”