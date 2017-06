De mannenmode is ongewoon alledaags in Parijs

LEMAIRE PARIS PRINTEMPS/ETE 2018 21/06/2017 V.l.n.r: Lemaire, Dior en Dries Van Noten

Foto’s Peter Stigter, AFP, Dries van Noten.

Een – misschien wel jouw – doodgewone vader. Zo’n man die je ziet fietsen in een windjack in een suffe kleur blauw en een afritsbroek, wiens vrijetijdscolbertjes net te slobberig zijn en die op een zomers feestje uit de band springt in een schreeuwerig hawaïhemd.

Die man is de laatste die je zou voordragen als stijlicoon. Maar dat is precies wat Demna Gvasalia, de ontwerper achter Vetements en Balenciaga, heeft gedaan. In de show van Balenciaga’s mannencollectie voor voorjaar 2018, vorige week aan het begin de mannenmodeweek in Parijs, kwam zijn hele weekendgarderobe voorbij, zij het natuurlijk in een opgepoetste designerversie, compleet met Balenciaga-fietsen. Een aantal modellen had als accessoire hun eigen kinderen op de arm.

Voor Vetements organiseerde Gvasalia ditmaal geen show, maar een fototentoonstelling in een parkeergarage. Ook hier draaide het om ‘gewoon’: de kleding – voor mannen en vrouwen– was door Gvasalia op straat gefotografeerd in Zürich, waar het merk sinds kort zijn hoofdkwartier heeft. Inwoners van die stad hadden hun eigen keuze mogen maken uit de collectie, een ‘best of’ uit eerdere. Omdat de kleren van Vetements – klassiekers met afwijkende proporties als veel te lange mouwen en sweatshirts met logo’s van anderen – zo vaak worden nagemaakt, zijn die ook alweer een beetje normaal geworden.

Gewoonheid, of beter gezegd realisme, leek bij meer mannenmodemerken die in Parijs showden een leidraad voor komende zomer. Het straatbeeld wordt al jaren beheerst door casual kleding. Mannen besteden tegenwoordig veel aandacht aan kleding, maar wat ze dragen is zelden extravagant of erg gekleed. Veel collecties weerspiegelden dat; van sneakers onder een pak kijkt niemand meer op (een combinatie die onder meer was te zien bij Dior Homme), net zomin als van een mooie trui op een trainingsbroek (Hermès) of een leren colbert bij een joggingbroek (Berluti, een paar seizoenen geleden nog een echt menerenmerk). De Japanse Junya Watanabe ontwikkelde met populaire merken als Levi’s, Carhartt en The North Face net-niet-gewone jacks en broeken, die werden geshowd door het type bebaarde man dat je in elke hippe buurt aantreft.

Wijdgesneden jasjes

Bij Lanvin werden overalls – een trend op de catwalks – met colberts gedragen en een poloshirt van technisch sportmateriaal met een klassieke pantalon. Ontwerper Lucas Ossendrijver trok de combinatie van formeel en casual door tot in het kledingstuk zelf; een wit jeansjack had mouwen van klassiek geruite wollen stof, een ongevoerd grijs colbert mouwen van legergroene katoen.

MENSWEAR PARIS CATWALK SHOW SS18 MENSWEAR PARIS CATWALK SHOW SS18 LANVIN menswear spring summer 2018 Paris june 2017 V.l.n.r: Balenciaga, Comme des Garçons en Lanvin

Foto’s Peter Stigter, AFP, Lanvin

Dior Homme bracht mannelijke varianten op de beroemde ‘Bar Jacket’ uit 1947, een zeer getailleerd jasje met ronde heupen. Bij vrijwel alle andere merken waren jasjes zeer ruim gesneden, net als shirts, broeken en jassen. Het kan niet lang meer duren voordat het superstrakke makelaarspak het veld ruimt. Ook op z’n retour, als het aan de Parijse modehuizen ligt: de lage sneakersok. In sneakers, korte laarsjes en katoenen gymschoentjes werden serieuze sokken gedragen, ook onder korte broeken, die volgende zomer echt behoorlijk kort zijn.

Geknikte, extra lange mouwen

Wat veel collecties uittilde boven een al te acceptabel beeld waren de kleuren en kleurcombinaties. In de show van Lemaire kwam bij een donkergroeneblauwe broek een ‘overshirt’ in baksteenoranje, en op een beige broek een poederkleurige parka. Dior Homme durfde tomatenrood met aubergine en Paul Smith had, overigens niet geheel geslaagde, combinaties van paarsroze, flessengroen en oranje.

De relatief sobere, rustige collectie van Dries Van Noten – want met tamelijk klassieke kledingstukken en voor zijn doen weinig prints en borduursels – stond zelfs geheel in het teken van kleur; 43 stonden er maar liefst in het persbericht, waaronder military drab, blush, sky blue en flesh. Showlocatie was de voormalige redactie van de linkse krant La Libération, waar de papieren mappen nog in de rekken hingen – een goed decor voor de fraaie combinaties van gedempte, ongewone tinten.

Niet alle modehuizen waren op de draagbare toer. Bij Comme des Garçons dansten de modellen in glittershorts, jasjes van een patchwork van al even feestelijke stoffen en sneakers van Nike (sokloos, overigens). Walter Van Beirendonck had zich onder meer laten inspireren door de ijle beelden van de Nigeriaanse Mumuye-stam. Afbeeldingen ervan stonden op leggings, de hoekige vormen kwam terug in de geknikte, extra lange mouwen van felgekleurde, glanzende jassen en jasjes.

De ongewoonste show van de Parijse modeweek was die van Amerikaan Rick Owens. Hij had een enorme stellage laten bouwen die begon op het dak van museum Palais de Tokyo, doorliep naar het ernaast gelegen Musée d’ Art Moderne, via een omweg terugkwam en vervolgens over de fontein achter het museum was getrokken. Over die extreem lange buitencatwalk liepen modellen in het soort unieke kleding dat alleen Owens maakt: knap geconstrueerde tops van stijve zijdes met asymmetrische, bolle vormen; broeken met een zeer hoge taille en/of extreem wijde pijpen; oversized heuptasjes.

Het was een show die de mannenmode letterlijk en figuurlijk boven het normale verhief. Een anti-Demna Gvasalia-statement, zou je kunnen zeggen. Of zoals Owens zelf zei tegen de Britse i-D: „Het vieren van het alledaagse en het conventionele is amusant, maar ook een beetje vals en gemeen.”