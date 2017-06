Een ongekend harde klap voor de rooms-katholieke kerk

Het is een ongekend harde klap voor de top van de rooms-katholieke kerk. De Australische kardinaal George Pell, (76) die zich eerder hard heeft uitgesproken tegen kindermisbruik binnen de kerk, wordt er nu zelf van verdacht. Volgens Australische media betreft het zeker drie gevallen van seksueel misbruik, waaronder een verkrachting. George Pell was in het Vaticaan toen het nieuws werd bekendgemaakt en is woensdag met toestemming van paus Franciscus teruggekeerd naar Australië, om zich te verweren.

Pell, hoofd van het Vaticaanse secretariaat voor economie, ontkent de beschuldigingen en zegt dat er sprake is van „ongenadige karaktermoord”. Op 18 juli verschijnt hij voor de rechter in Melbourne. „Toen ik vanochtend op het nieuws hoorde dat Pell wordt verdacht van misbruik, dacht ik, dit zal toch niet waar zijn”, zegt Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis aan Tilburg University. „Het Vaticaan wijst in een persbericht op zijn verdiensten, maar neemt hem niet in bescherming.”

Hoe belangrijk is kardinaal George Pell?

„Hij is zeer belangrijk. Kardinalen vormen het belangrijkste kiescollege en bepalen wie de volgende paus wordt. Paus Franciscus heeft Pell zelf benoemd in zijn raad van negen kardinalen. Hij staat hem bij in organisatorische en financiële hervormingen in de kerk en is daarom in die raad ook de belangrijkste kardinaal, als behartiger van de financiële zaken. Pell weet instanties weer financieel gezond te maken. Zo was hij als aartsbisschop van Sydney ook voorzitter van een instantie die ziekenhuis en scholen financiert. Dankzij zijn grote netwerk haalde hij veel geld binnen van katholieke clubs. Ook is Pell geen geborneerde geestelijke, hij is gepromoveerd aan de Universiteit van Oxford en heeft een tijdje in Rome gestudeerd.”

Hoe valt dit nieuws bij de paus?

„Ik vermoed dat de paus hieronder lijdt, maar tegelijk nuchter reageert. Een kardinaal mag geen uitzonderingspositie innemen in het rechtsbestel, zo zal hij denken. Hij heeft gezegd dat Pell een grote man is en een kundige kardinaal, maar als hij wordt aangeklaagd, dan moet hij zich verantwoorden. Zero-tolerance dus. Maar het zal de paus ook aangrijpen, vermoed ik. Het zal je maar gebeuren dat een van je naasten wordt verdacht van kindermisbruik, ze werken veel samen. Het moet hem wel veel pijn doen.”

Wat betekent dit voor de katholieke kerk?

„In februari werd bekend dat honderden Australische priesters sinds 1950 kinderen hebben misbruikt. Duizenden Australiërs zouden zijn misbruikt. De Australische regering heeft eerder geconcludeerd dat de kerk toen veel fouten heeft gemaakt. Pell heeft ook meegewerkt aan dat onderzoek. Als inderdaad blijkt dat hij zelf ook kinderen heeft misbruikt, dan is dat niet goed te praten, maar ondanks dat het een belangrijke man betreft, is zijn vermeende misbruik niets vergeleken met de schandalen die eerder naar buiten zijn gekomen. Schokkend blijft het evenwel.”

Wat gaat er nu gebeuren?

„Kardinaal Pell heeft in een persconferentie gezegd dat hij er naar uitziet om de rechter te ontmoeten, hij reageerde niet als iemand die weet dat hij fout zit. Waar de aanklagers voor moeten waken is dat ze zich niet laten leiden door anti-kerkelijkheid en dat ze objectief blijven. Als het klopt dat hij kinderen heeft misbruikt dan gebeurt er met hem wat er met iedere sterveling gebeurt; dan moet hij de gevangenis in. Vroeger hield de top van de kerk elkaar meer de hand boven het hoofd, dat gebeurt nu minder. Maar laten we niet op de zaken vooruit lopen, de kardinaal toont zich ongehoord strijdbaar.”

Waarom horen we zoveel over kindermisbruik in de katholieke kerk?

„De katholieke kerk was eigenlijk de eerste instantie waarin wereldwijd en zeer diepgaand onderzoek werd gedaan naar het misbruik van kinderen. Nu volgen, bijvoorbeeld in Nederland, onderzoeken naar misbruik op sportverenigingen, in buurthuizen of theaters. Omdat onderzoeken in andere instanties nog niet zijn afgerond, is er geen vergelijking te maken om te kijken hoe ernstig de situatie in de katholieke kerk was.”

Maar in sportverenigingen hoeven mensen hun seksuele behoeftes misschien niet te onderdrukken.

„Katholieke priesters mogen niet trouwen en geen seksuele relaties hebben. Maar ik denk dat daar het probleem niet ligt. Het probleem is dat pedoseksuelen kiezen voor het priesterschap omdat hun dat een dekmantel biedt om hun gang te kunnen gaan. Het probleem zit in de screening van de priesterkandidaten. De goeden lijden nu onder de kwaden. De katholieke heeft veel van haar fouten geleerd maar heeft ook nog een lange weg te gaan.”