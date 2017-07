Bijgeloof en rituelen helpen de muzikant op weg

Net als boksers als Sugar Ray Robinson, tegen wie hij opkeek, hongerde trompettist Miles Davis zich voor een show uit en ontzegde hij zichzelf seks. De musicus moest hongerig en onverzadigd zijn – hij zou er beter, gretiger, door spelen. Voordat zijn concerten begonnen, ging Davis iedereen uit de weg. Op weg naar de ring schudde Davis geen handen, of bood als het dan moest een linkerhand. Hij smeerde zijn handen vooraf met zorg in met olie, en strikte zijn veters zo strak mogelijk – van schoenen die een maat te klein waren, voor een extra stevige positie.

Zenuwslopend kan het zijn, het geven van een optreden. Het is de spanning van moeten dealen met hoge verwachtingen en een prestatie moeten leveren waarbij je jezelf bloot moet geven. Van artiesten als Ella Fitzgerald, Adele, Paul McCartney, Maria Callas of Jacques Brel is bekend dat ze konden sterven van angst als ze het podium opstapten. Berucht was ook de plankenkoorts van Barbra Streisand, die haar kwelde sinds ze in 1967 bij een show voor 150.000 mensen in Central Park, New York haar tekst vergat. Ze gaf 27 jaar geen concerten meer.

Wennen doet het nooit

Je zou denken dat het went. En anders zijn alcohol, joints en bètablokkers beproefde middelen. Met welke handelingen en rituelen wordt geprobeerd de spanning te bezweren?

Veel artiesten maken eerst de kleedkamer ‘gezellig’. Het grote licht uit, schemerlampjes aan, lichtslangen en gekleurde lappen over stoelen en banken. En dan geurkaarsjes of esoterische oliën en fotolijstjes.

Stilte heeft voor velen een prioriteit. Een zangeres zoekt afzondering en doet haar stemoefeningen. Een instrumentalist maakt contact met zijn instrument. Stemmen, oppoetsen. Een volle maag is niet prettig op het podium, dus er is al vroeg gegeten. Even bellen met thuis.

Vlak voor het opgaan is de groepscirkel gemeengoed. Het gezamenlijk gebed, de grouphug; we zagen Madonna het al doen met haar dansers in haar documentaire. Maar ook: samen een kreet slaan, zingen of ademhalingsoefeningen en stretchen zijn niet ongewoon. De zangeressen van Leonard Cohen onthulden hoe Cohen ‘Ego sum pauper, nihil habeo’ (‘ik ben arm, ik heb niets’) zong.

In de popmuziek zijn genoeg voorbeelden van rituelen: de warme, zoete geur van palo santo-wierook bij zanger Marcus Mumford van Mumford & Sons; grondig tandenpoetsen van Chris Martin van Coldplay; het dutje onder haar eigen dekentje door Lorde, het drinken van olijfolie door Selena Gomez, naar Off The Wall van Michael Jackson luisteren en Jägerbombs drinken van Foo Fighters. De Colombiaanse band La Mambanegra laat rum rondgaan om de voorvaderen te eren.

En dan regent het nog geluksamuletjes. Een muntje, knuffel, foto’s, tarotkaarten en op het lijf: tatoeages. Niemand wil het lot tarten. (AK)