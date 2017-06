Bestuurscrisis Rotterdam nog niet bezworen

Het debat over de bestuurscrisis in Rotterdam mag dan na krap drie uur afgelopen zijn, de crisis zelf is nog niet bezworen. In ieder geval tot dinsdag, als de gemeenteraad de voorjaarsnota presenteert waarin het college de plannen voor de komende paar jaar vaststelt, blijft het spannend.

Begin deze week verloor de coalitie van Leefbaar Rotterdam, CDA en D66 zijn meerderheid toen Mohammed Anfal overstapte van Leefbaar naar Nida, een op de Islam geïnspireerde partij.

Alternatief bestuur

De coalitiepartijen benadrukten tijdens het debat, in verschillende gradaties van bescheidenheid, dat de deur openstaat om met andere partijen te overleggen over voorstellen die voldoende steun zullen krijgen. Een uitgestoken hand, volgens de coalitie. Maar zo makkelijk was de oppositie niet te paaien. De oppositie zegt in ieder geval aan te sturen op een alternatief bestuur voor de resterende acht maanden van deze collegeperiode.

De voltallige oppositie bespreekt morgen om half tien over zo’n mogelijk alternatief bestuur. Leefbaar Rotterdam is niet welkom bij die bespreking, bevestigde PvdA-fractievoorzitter Leo Bruijn, die namens de oppositiepartijen sprak. D66 en CDA zeiden na aandringen van de oppositie dat ze aan zouden schuiven bij die bespreking. Dat zullen niet de fractievoorzitters zijn, maar andere raadsleden of medewerkers.

Voorjaarsnota

Dat is relevant, omdat het iets zegt over hoe deze partijen de kansrijkheid van het oppositieplan inschatten. Ook morgen spreken de collegepartijen namelijk met partijen die de voorjaarsnota zouden willen steunen in ruil voor concessies over voor hun belangrijke punten. In ieder geval spreekt CU/SGP-raadslid Setkin Sies morgen met de coalitie, en van hem is bekend dat hij de verschraling van het armoedebeleid wil terugdraaien.

De verschillen tussen de oppositiepartijen onderling zijn groot, en de tijd is kort om werkelijk iets tot stand te brengen. Daartegenover staat dat er voor partijen echt iets te halen is bij de coalitie, die van steun afhankelijk is. Onvoorspelbaar blijft de invloed van de naderende verkiezingen en de wens zich te profileren.