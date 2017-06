Bekking voor achtste keer in Volvo Ocean Race

Bouwe Bekking gaat met Team Brunel opnieuw meedoen aan de Volvo Ocean Race (VOR). Bekking zal in het Nederlandse zeilteam als schipper fungeren. Hij staat voor maar liefst de achtste keer aan de start van de zeilrace rond de wereld. Daarmee is Bekking de meest ervaren VOR-schipper ooit.

In de beroemde maar zware race leggen de zeilers 45.000 nautische mijlen (ruim 80.000 kilometer) af en worden de havens van Lissabon (Portugal), Kaapstad (Zuid-Afrika), Melbourne (Australië), Hongkong (China), Guangzhou (China), Auckland (Nieuw-Zeeland), Itajaí (Brazilië), Newport (Verenigde Staten), Cardiff (Groot-Brittannië) en Göteborg (Zweden) aangedaan. De finish is eind juni 2018 in Den Haag.

Het is voor het eerst in de 43-jarige geschiedenis dat de populaire zeilrace in Nederland finisht. Op 22 oktober vertrekt de vloot voor de eerste etappe vanuit het Spaanse Alicante richting Lissabon.

Kansen creëren voor jonge talenten

Volgens Team Brunel staat de overdracht van kennis en ervaring aan de nieuwe zeilgeneratie centraal tijdens komende race. Bekking zegt in een persbericht:

“We willen kansen creëren voor jonge talenten zoals de 25-jarige Carlo Huisman die net met Emirates Team New Zealand de America’s Cup heeft gewonnen. Het doel van het team is om de nieuwe generatie een versnelling te geven.”

Bekking debuteerde in 1985, in de toenmalige Whitbreadrace op de Philips Innovator. De 54-jarige zeilprof uit Deventer eindigde twee jaar geleden met Team Brunel op de tweede plek in de befaamde uithoudingsproef op zee. Hij werd dat jaar uitgeroepen tot zeiler van het jaar.

Lees ook deze reportage aan het begin van de Volvo Ocean Race die Bekking met een tweede plek zou afsluiten: Bekking wil tonen dat hij de beste is

Nederland enige land met twee schippers in de race

Een tweede Nederlands team, dat van AkzoNobel onder leiding van schipper Simeon Tienpont, verschijnt in Spanje eveneens aan de start. Tienpont reageerde opgetogen op het nieuws over de (late) entree van Team Brunel: