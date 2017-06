Australië vervolgt derde man Vaticaan voor misbruik

George Pell (76) wordt in Australië vervolgd vanwege meerdere gevallen van seksueel misbruik, meldt persbureau AP. Pell is de belangrijkste Australische katholieke geestelijke en bovendien een van de hoogste functionarissen binnen de katholieke kerk. Als financieel eindverantwoordelijke wordt hij gezien als nummer drie van het Vaticaan. Niet eerder werd er iemand van zijn rang aangeklaagd voor seksueel misbruik.

Het gaat volgens de politie van de Australische staat Victoria om meerdere gevallen van misbruik die zich “in het verleden” hebben afgespeeld. Pell is eerder al zwaar bekritiseerd omdat hij misbruik van priesters in Australië niet zou hebben aangepakt, in zijn hoedanigheid als aartsbisschop van Sydney en Melbourne.

Hij heeft voor een Australische onderzoekscommissie toegegeven “grote fouten” te hebben gemaakt, onder meer omdat hij priesters wel geloofde en slachtoffers niet. Dat hij nu zelf officieel verdacht wordt voor seksueel misbruik is nieuw en heeft mede gezien zijn rang mogelijk grote gevolgen binnen het Vaticaan.

Over de precieze verdenking wijdde de politie niet uit. Volgens Australische media betreft het zeker drie gevallen van seksueel misbruik, waaronder één verkrachting. Persbureau AP schrijft dat twee mannen die nu ergens in de veertig zijn Pell ervan beschuldigen hen in de jaren zeventig in een zwembad te hebben betast. Pell was toen priester in Melbourne.

Pell ontkent de beschuldigingen, in een verklaring die uitgegeven is door het aartsbisdom van Sydney. Hij heeft aangekondigd vanuit het Vaticaan terug te keren naar Australië om zich te verweren. Hij zou op 18 juli voor het eerst in Melbourne voor de rechter moeten verschijnen. Het Vaticaan heeft nog niet inhoudelijk gereageerd. Volgens de kerk komt Pell donderdag met een verklaring.