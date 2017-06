Amsterdams vervoerbedrijf wil na Noord/Zuidlijn nu ook Oost/Westlijn

Amsterdam zou moeten kiezen voor de aanleg van metrolijn van IJburg in het oosten naar Schiphol in het westen. Deze Oost-Westlijn loopt onder Prinsengracht en Overtoom en moet aansluiten op een eventuele toekomstige terminal van Schiphol ten noordwesten van de luchthaven.

Dat zegt Alexandra van Huffelen, directeur van het Gemeentelijk Vervoersbedrijf Amsterdam (GVB), in een interview met NRC. Grote investeringen in infrastructuur zijn volgens haar noodzakelijk om de groei van Amsterdam bij te benen.

Het GVB heeft in kaart gebracht welke projecten het eerst moeten worden uitgevoerd om verwachte knelpunten te voorkomen. Het gaat om plannen na de Noord/Zuidlijn die volgende zomer open gaat. Tot nu toe heeft Amsterdam geen keuzes gemaakt voor uitbreiding van het metronet. Om klaar te zijn voor de toekomst moet de stad na de raadsverkiezingen in maart 2018 keuzes maken voor grote investeringen, zegt Van Huffelen.

Naast de Oost-Westlijn (lengte 18,8 kilometer, kosten tussen 7 en 7,7 miljard euro) adviseert het GVB om de ‘kleine ring’ te sluiten met een metrolijn van Centraal Station via het Westerpark naar de Isolatorweg ten noorden van station Sloterdijk en Havenstad. Ook het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol is nodig volgens het GVB. Mogelijk wordt dat voor het laatste stuk een verbinding met lightrail-treinen over de bestaande spoorlijn.

