Zweedse Millennium-acteur (56) overleden

De Zweedse acteur Michael Nyqvist is op 56-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van longkanker. Hij was al geruime tijd ziek. Nyqvist speelde onder meer de hoofdrol in de films over de Millennium-reeks, gebaseerd op de boeken van Stieg Larsson. Dat meldt persbureau AP.

In een verklaring schreef zijn vertegenwoordiger: “Met veel verdriet kan ik bevestigen dat onze geliefde Michael, één van de meest gerespecteerde en talentvolle acteurs in Zweden, in het bijzijn van zijn familie is overleden.”

Mission: Impossible

Nyqvist brak in de jaren ’90 in Zweden door met zijn rol als politieagent in de filmreeks Beck. Hij won in in 2003 de Guldbaggen (Gouden Tor), een van de belangrijkste Zweedse filmprijzen.

Ook internationaal had hij succes. Zo speelde hij samen met Tom Cruis in de film Mission: Impossible — Ghost Protocol en met Keanu Reeves in de film John Wick. De komende tijd zullen er nog een aantal films uitkomen waarin Nyqvist speelde, waaronder Kursk van de Deense regisseur Thomas Vinterberg (Jagten) over de ramp met de onderzeeboot in 2000.

Nyqvist schreef ook een boek. In 2010 verscheen zijn autobiografische boek När Barnet Lagt Sig over zijn zoektocht naar zijn biologische ouder. Nyqvist werd als baby geadopteerd. Hij laat een vrouw en twee kinderen achter.