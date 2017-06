Mijn moeder zwaait me altijd uit vanaf haar balkon als ik bij haar wegga. Tot het einde van de straat zwaaien we minstens drie keer naar elkaar. Deze keer loopt ze mee naar de auto. Ik draai het raampje open, rij weg en steek enthousiast mijn arm naar buiten. Een meneer met hond zwaait terug, verderop zwaait een jongen die wil oversteken en op de hoek van de straat zwaait een mevrouw op een fiets. Wat een gezelligheid.

