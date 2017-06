Zes personen vervolgd voor Hillsborough-ramp

In de zaak rond de Hillsborough-stadionramp in het Engelse Sheffield in 1989, waarbij 96 toeschouwers om het leven kwamen, heeft de Britse justitie woensdag zes mensen in staat van beschuldiging gesteld. Tegen politiecommandant David Duckenfield, die destijds de leiding had, werd met doodslag door grove nalatigheid de zwaarste straf geëist.

Een ander hoofd van de politie, Norman Bettison, wordt verwijtbaar handelen in een publiek ambt verweten. Hij zou hebben gelogen over de ramp en de nasleep ervan. Verder zou secretaris en veiligheidsbeambte van Sheffield Wednesday Graham Henry Mackrell zijn taken niet hebben uitgevoerd. Peter Metcalf, de advocaat van de politie van South Yorkshire, wordt verweten de rechtsgang te hebben belemmerd. Dit geldt ook voor toezichthouder Donald Denton en opsporingsambtenaar Alan Foster.

Op 15 april 1989 werden 95 Liverpool-supporters tijdens het bekerduel met Nottingham Forest doodgedrukt, toen er paniek uitbrak op de staantribunes. Zevenhonderd mensen raakten gewond. Eén persoon raakte in coma en overleed enkele jaren later. Het Hillsborough-drama is de grootste sportramp in de Britse geschiedenis.

Schuldvraag

Na de ramp werd de schuld gezocht bij de fans zelf. Ze zouden dronken zijn geweest en zonder kaartje het stadion binnen zijn gekomen. Omdat Liverpool-hooligans vier jaar daarvoor betrokken waren bij het Heizel-drama in Brussel - waarbij 39 Italiaanse voetbalfans omkwamen als gevolg van rellen - werd ook het Hillsborough-drama direct aan hen toegeschreven.

Vorig jaar kwam een Engelse jury na een gerechtelijk onderzoek van twee jaar echter tot de conclusie dat de slachtoffers “onwettig om het leven” waren gekomen. Er werd vastgesteld dat de politie nalatig is geweest. De nabestaanden kregen zo alsnog gelijk en ze dienden een miljoenenclaim in tegen twee Britse politiekorpsen. Ook volgde een strafzaak met de genoemde strafeisen tot gevolg.