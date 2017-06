Zes arrestaties na vondst dode man in Chaam

De politie heeft vijf mannen en één vrouw aangehouden na de vondst van een dode man op een oprit aan de rand van de Bredaseweg in het Brabantse Chaam. De politie vermoedt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen en dat de verdachten betrokken zijn.

De zes verdachten bevonden zich in de woning van de oprit waarop de man gevonden werd. De politie is een groot onderzoek gestart naar de toedracht van de zaak. Over de identiteit van het slachtoffer en hoe hij om het leven is gekomen, wil de politie nog niets zeggen, al is wel duidelijk dat hij door geweld is gestorven. Ook de identiteit van de verdachten is nog niet bekend. In de woning werden twee kinderen aangetroffen, die door de politie zijn overgedragen aan hulpverleners.

De openbare weg waar het lichaam is gevonden is afgezet. Verkeer wordt omgeleid en moet rekening houden met vertraging de komende uren.