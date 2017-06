Wie is wie in het Passage-proces?

Hoofdverdachten

Dino S.

Beschuldigd van

Criminele organisatie

Moord Thomas vd Bijl (2006)

Moord Kees Houtman (2005)

Uitspraak rechtbank

Vrijspraak

Strafeis hoger beroep

Levenslang

Jesse R.

Beschuldigd van

Criminele organisatie

Moord Thomas vd Bijl (2006)

Moord Kees Houtman (2005)

Moord Shamel en De Witte (1993)

Moord Hadziselimovic en Ilic (1993)

Moord Tonny van Maurik (1993)

Uitspraak rechtbank

Levenslang

Strafeis hoger beroep

Levenslang

Mohammed R.

Beschuldigd van

Criminele organisatie

Moord Shamel en De Witte (1993)

Moord Hadziselimovic en Ilic (1993)

Moord Tonny van Maurik (1993)

Uitspraak rechtbank

Levenslang

Strafeis hoger beroep

Levenslang

Sigfrid S.

Beschuldigd van

Moord Shamel en De Witte (1993)

Uitspraak rechtbank

Levenslang

Strafeis hoger beroep

Levenslang

Kroongetuigen

Het onderzoek is begonnen met kroongetuige Peter la S. Hij was bevriend met Jesse R., de man die zowel betrokken is geweest bij de moorden in 1993 als bij de moorden in 2005 en 2006. Na het vonnis van de rechtbank heeft ook Fred Ros een kroongetuigendeal gesloten. Ros, die door de rechtbank tot 30 jaar is veroordeeld, heeft geen bezwaar heeft tegen het gebruik van zijn volledige naam. Beide mannen zitten in een getuigenbeschermingsprogramma en zijn niet zichtbaar voor publiek in de zittingszaal. Daarom zijn er geen recente beelden meer beschikbaar van het duo.

Peter la S.

Beschuldigd van

Moord Kees Houtman (1993)

Uitspraak rechtbank

8 jaar

Strafeis hoger beroep

8 jaar

Fred Ros

Beschuldigd van

Criminele organisatie

Moord Thomas vd Bijl (2006)

Uitspraak rechtbank

30 jaar

Strafeis hoger beroep

14 jaar

Sjaak B.

Beschuldigd van

Criminele organisatie

Wapenhandel

Uitspraak rechtbank

3,5 jaar

Strafeis hoger beroep

3 jaar en 3 maanden

Verdachten moord Tonny van Maurik

De laagste straffen zijn geëist tegen de mensen die worden verdacht van de moord op sportschoolhouder Tonny van Maurik in 1993.

Pinny S.

Beschuldigd van

Moord Tonny van Maurik (1993)

Uitspraak rechtbank

12 jaar

Strafeis hoger beroep

11,5 jaar





Nan Paul de B.

Beschuldigd van

Moord Tonny van Maurik (1993)

Uitspraak rechtbank

10 jaar

Strafeis hoger beroep

9,5 jaar







Freek S.

Beschuldigd van

Moord Tonny van Maurik (1993)

Uitspraak rechtbank

6 jaar

Strafeis hoger beroep

5,5 jaar

Arrest gerechtshof

Vrijspraak





Twee andere verdachten, Ali A. en Raymond V., zijn in de loop van het proces overleden.