Vrouwen krijgen wél kans, zegt 3FM

Vrouwelijk talent is al bezig met een opmars bij 3FM, van een gebrek aan vrouwen bij de jongerenzender is al geen sprake meer – aan de randen van de dag – en over een half jaar zal er ook een vrouw midden op de dag zitten.

Dat zegt Jurre Bosman, directeur NPO Radio en interim zendermanager bij 3FM in een reactie op het interview dat 3FM-dj Roosmarijn Reijmer dinsdag gaf in NRC.

Reijmer, de enige dj bij 3FM doordeweeks in de avond, stelde dat er nog te weinig vrouwen op de belangrijke tijdstippen te horen zijn op de grote radiozenders. Bosman noemt dat een „heel belangrijk thema”, maar zegt ook dat de zender een „ontzettende ontwikkeling in heeft gezet.” In de nacht en in het weekend zijn meer vrouwen geprogrammeerd, de plekken waar talent wordt klaargestoomd op om termijn op de dag terecht te komen. Bosman zei woensdag op Radio 1 dat dit niet langer dan een half jaar moet duren.

Waarom heeft het zo lang geduurd voordat een vrouw een prominente plek bij de publieke zender zou krijgen? Meer diversiteit en een betere afspiegeling van de samenleving zijn toch al jaren wensen van de publieke omroep? Bosman: „Van oudsher is radiomaken toch een beetje een mannenberoep. Daarom is het goed dat Roosmarijn de discussie aanzwengelt.”

3FM scout nu heel specifiek vrouwen, zegt Bosman. „Die beginnen in de nacht, en maken daarna de stap naar het weekend en uiteindelijk de dagprogrammering. En die zullen daarna ook Radio 2 bereiken, waar weer de wat oudere generatie dj’s zit die van 3FM vandaan komen.”

Kan niet slechter

Claudia de Breij, in 2004 de eerste en een-na-laatste vrouw in het Serious Request Glazen Huis, zou het toejuichen als de zender snel meer vrouwen naar belangrijke uren schuift. „3FM kan niet slechter scoren dan het nu doet, dus ik zou nu risico’s nemen en gaan experimenteren met veel vrouwen overdag op de zender.”

De Breij maakte verschillende programma’s op 3FM. „Het lijkt heel hip, popradio, maar het is heel conservatief. Dat beroemde onderzoek dat zou aantonen dat mensen vrouwenstemmen irritant vinden, dat Roosmarijn noemt, heb ik ook altijd te horen gekregen en nooit gezien.” Je neemt dat jarenlang voor kennisgeving aan, zegt De Breij. „Je denkt, goh ik mag me in m’n handjes knijpen dat mensen míj niet irritant vinden. Tot ik dacht: iedereen komt toch uit iemand met een vrouwenstem? Iedereen is in slaap gezongen door vrouwenstemmen, minstens de helft van de wereldbevolking wordt verliefd op mensen met vrouwenstemmen. Wat een leugen is dat.”

Radio-dj Eva Koreman, elke zaterdag en zondag van 12.00 tot 14.00 uur op 3FM, merkt nu al verandering bij de zender. „De schellen zijn 3FM van de ogen gevallen. Ik ben meteen door de zendermanger [Jurre Bosman, red.] gebeld of ik er over wil komen praten, over hoe ik het ervaar. Dat vind ik heel prettig, het wordt serieus genomen.” Iedere vrouwelijke radiomaker die na 26 juni 2017 doordeweeks overdag presenteert, moet volgens Koreman „op zichzelf en eigen kunnen vertrouwen, maar ook Roosmarijn een beetje dankbaar zijn”.

Koreman: „Ik ben mij er ook van bewust dat ik voor bepaalde dingen harder moet werken dan mannen. De beleidsmakers in Hilversum hebben echt te lang geroepen dat radio niks voor vrouwen is. Het is niet zo gek dat je dat op de werkvloer merkt. Het is niet zo dat je dagelijks wordt tegengewerkt, maar het zijn kleine dingen. Dat iemand zich afvraagt of ik wel weet hoe het mengpaneel werkt, tot de seksistische grappen aan toe.”

Afspiegeling

Klaske Tameling, voorzitter van de Stichting Vrouw & Media, dat een netwerk voor vrouwelijke journalisten biedt, zegt te schrikken van het beeld dat Reijmer schetst. „Het geeft aan hoe noodzakelijk de discussie over vrouwen in de media is. Als onderdeel van de NPO heb je de taak een representatieve afspiegeling van de maatschappij te zijn, en het feit dat dat op 3FM en andere zenders, ook intern, nog steeds niet zo is, vind ik zorgelijk. Vooral omdat 3FM zegt er juist al langer mee bezig te zijn. Dan helpen hun inspanningen blijkbaar nog niet genoeg.”

Tameling hoopt dat de opmerkingen van Reijmer serieus worden genomen. „Dat ze het gevoel heeft zich niet uit te kunnen spreken over alles moet erkend worden en mag niet gebagatelliseerd worden.”

De generatie na ons zal er weer minder moeite mee hebben dan wij, omdat wij dat pad nu plaveien. Angelique Houtveen

Volgens Tameling zou diversifiëring in bredere zin, ook op leeftijd en afkomst, speerpunt moeten zijn. Dat media daar nog niet in slagen, is volgens Tameling overduidelijk. De reden? „Veel managers zijn nog altijd mannen, en die voelen doorgaans minder de noodzaak en urgentie van het probleem. Ze nemen eerder mensen aan die op ze lijken dan dat ze vanuit het oogpunt van diversiteit handelen.”

Angelique Houtveen, in het weekend van 6.00 tot 9.00 uur op 3FM, zegt zich dubbel te herkennen in het verhaal van Reijmer. „De kern van haar verhaal gaat over meer dan alleen vrouw zijn. Het gaat erom dat je jezelf kunt zijn als vrouw, ook voor mij als gekleurde vrouw. Ik moet ook niet doen alsof ik een witte vrouw ben, of een man. Dat ben ik niet.”

Het wordt voor vrouwen wel steeds gemakkelijker, zegt Houtveen. „De generatie na ons zal er weer minder moeite mee hebben dan wij, omdat wij dat pad nu plaveien. En het is nu alweer zoveel vanzelfsprekender dan vijf jaar geleden. Het is en blijft ontzettend belangrijk dat iedereen in Nederland veel verschillende mensen ziet.”