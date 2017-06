De Thuiskok: Pittige poké met tempeh

Poké bowls lenen zich heel makkelijk voor vegetariërs, want je hoeft de vis slechts te vervangen met een ingrediënt, in dit geval tempeh, en je bent klaar. In het boek Poké variëren auteurs Celia Farrar en Guy Jackson ook veel met de rijst: ze serveren naast sushirijst ook bruine en zwarte kortkorrelrijst. En je kunt natuurlijk het ook helemaal anders doen en quinoasalade als basis erbij serveren. Dat doen we vandaag.

Verwarm de oven voor tot 180 graden. Maak de poké: meng de tempé, specerijen en citroenrasp door elkaar. Schep de gemarineerde tempé in een licht met olie ingevette ovenschaal en zet 20 minuten in de oven. Maak de salade: spoel de quinoa af onder de koude kraan. Schep in een steelpan, doe er voldoende water bij en breng aan de kook. Zet het vuur laag en laat 15 minuten zachtjes koken. De korrels zwellen op, maar hebben nog wel wat bite. Giet de quinoa af, laat goed uitlekken en schep in een kom om af te koelen. Doe de rest van de ingrediënten voor de salade bij de quinoa. Meng de ingrediënten voor de dressing, doe bij de salade in de kom en schep nog een keer door. Verdeel de salade over 4 borden en verdeel hier de geroosterde tempé over.