Steeds meer ouderen plegen zelfmoord

Hoewel het aantal zelfmoorden in Nederland al jaren relatief gelijk blijft, stijgt het aantal zelfdodingen onder ouderen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat woensdag op basis van nieuwe cijfers.

Waar in 2010 nog 11,9 op de 100 duizend 60-plussers zelfmoord pleegde, is dat in 2016 opgelopen tot 15,5. In de leeftijdscategorie 40 tot 60 jaar vinden de meeste zelfdodingen plaats, met 16,2 op de 100 duizend inwoners. Twee keer zoveel mannen als vrouwen doden zichzelf.

In totaal maakten in 2016 1.894 mensen een einde aan hun leven. Dat zijn er 23 meer dan het jaar ervoor, maar gerelateerd aan de groeiende bevolking - die overigens ook steeds ouder wordt - ligt het zelfdodingscijfer al sinds 2013 op hetzelfde niveau, meldt het CBS.

Groningen is de provincie met relatief de meeste zelfmoorden. Daar sloegen in 2016 per 100 duizend inwoners 14,7 personen de hand aan zichzelf. Op nummer twee en drie staan Friesland en Limburg.

Nederland EU-gemiddelde

Van de mensen in de leeftijdscategorie 10 tot 40 die overlijden, komt een kwart van de mensen om door zelfmoord. Dat zijn er meer dan sterfte door kanker, verkeersongevallen of hart- en vaatziekten.

Het aantal zelfdodingen in Nederland ligt met 11,1 op de 100 duizend inwoners dichtbij het EU-gemiddelde. In Litouwen maken de meeste mensen er eigenhandig een eind aan (31,5 per 100 duizend inwoners), gevolgd door Hongarije en Letland.

Praten over zelfdoding kan bij hulp- en preventielijn ‘Zelfmoord? Praat erover’. Telefoonnummer 0900-0113 of www.113.nl