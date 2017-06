Staat verkoopt aandelen ABN ter waarde 1,5 miljard

De Nederlandse staat heeft een pluk aandelen van ABN Amro ter waarde van bijna 1,5 miljard euro verkocht. Dat maakte NLFI, de stichting die de aandelen ABN Amro voor de staat beheert, woensdag bekend. Het aandeel van de staat in de bank neemt hiermee af van 70 naar 63 procent. Eenzelfde hoeveelheid aandelen leverde de staat in november 2016 nog minder op, namelijk 1,4 miljard euro.

De staat verkocht 65 miljoen aandelen tegen een prijs van 22,75 euro per aandeel. Uiteindelijk wil de staat, die in 2008 tijdens de crisis eigenaar werd van de bank, alle aandelen verkopen.

De staat nationaliseerde ABN Amro in oktober 2008 na een mislukte overname van Santander, Fortis en Royal Bank of Scotland. De staat betaalde hiervoor destijds 16,8 miljard euro en moest later nog enkele miljarden bijstorten. Hoeveel de overname de staat precies heeft gekost, is niet duidelijk.

Stijgende koers

ABN Amro ging uiteindelijk in oktober 2015 weer naar de beurs. Een half jaar eerder was de beursgang al aangekondigd maar had de bank nog te maken met een aantal onzekerheden. Zo moet de Europese Centrale Bank de beursgang nog goedkeuren, moesten beleggers genoeg interesse tonen en moest de aandelenbeurzen stabiel blijven.

Met de beursgang in oktober deed de staat 23 procent van de aandelen van de hand. Vervolgens werd er een jaar gewacht om weer een pluk aandelen in de verkoop te doen omdat de koers was gezakt tot onder de prijs waarop de bank naar de beurs ging. In november 2016 deed NLFI uiteindelijk zeven procent van de aandelen in de verkoop. In diezelfde maand presenteerde ABN goede resultaten over het derde kwartaal en kondigde een reorganisatie aan die tot besparing moet leiden.