School in Grootebroek ontruimd na vreemde lucht

Een middelbare school in de Noord-Hollandse Grootebroek is ontruimd nadat meerdere leerlingen en docenten van het Martinuscollege onwel zijn geworden. In de school werd een vreemde lucht geroken. Het is nog niet duidelijk of de zaken verband met elkaar houden. Het gerucht dat het om traangas zou gaan, kan de veiligheidsregio niet bevestigen.

Minstens 33 leerlingen en leraren met klachten worden onderzocht door ambulancepersoneel, maar het is nog niet duidelijk of het nodig is hen naar ziekenhuizen te vervoeren. De meeste slachtoffers zijn flauwgevallen. De politie en brandweer onderzoeken nog waar de vreemde lucht vandaan komt en wie erbij betrokken is. Buiten de school zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen, meldt de brandweer.

De school blijft voorlopig gesloten. Docenten, leerlingen en hun ouders die geen klachten hebben worden opgevangen in de sporthal van de school. Het Martinuscollege biedt zowel vmbo-, havo-, atheneum- als gymnasiumopleidingen. Er gaan ruim tweeduizend leerlingen naar school.