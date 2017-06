Rosanne Hertzberger eerste Zomergast

Rosanne Hertzberger is de eerste Zomergast van dit seizoen. De microbioloog, schrijver en columnist zal op 23 juli tijdens het programma Zomergasten van de VPRO haar ideale tv-avond presenteren. Dat maakte presentator Janine Abbring woensdagmiddag in een video bekend op de Facebookpagina van Zomergasten. De VPRO maakt tot en met maandag elke dag op dezelfde manier de volgende gast bekend.

Rosanne Hertzberger (1984) studeerde Life Science & Technology aan de TU Delft en de Universiteit Leiden. Tijdens haar studie schreef ze columns voor het Leidse studentenblad Mare. In 2014 promoveerde ze aan de Universiteit van Amsterdam in de moleculaire microbiologie. Ze verhuisde met haar man Arjen van Veelen, ook NRC-columnist, naar de VS na haar promotie en werkte even bij het Centre for Women’s Infectious Disease Research in Washington. In 2016 keerde ze terug naar Nederland.

Controverse

Hertzberger is niet bang om de controverse op te zoeken in haar columns, bijvoorbeeld wanneer ze schrijft over vaccinaties of E-nummers. Met haar laatste boek, Ode aan de E-nummers, gaat ze de confrontatie aan met zelfverklaarde voedingsdeskundigen en foodies.

De grootste ophef dit jaar ontstond na haar column in NRC over seksisme op videosite Dumpert, over het programma DumpertReeten.

Hertzberger zegt over ‘haar’ aankomende aflevering in een persverklaring van de VPRO:

“In mijn avond wil ik een aantal ongehoorzame mensen laten zien, in de wetenschap en in het leven. En ik wil laten zien hoe de mens de natuur naar zijn hand zet. Hoe we dat altijd al doen en hoe dat de normaalste zaak van de wereld is.”

Zomergasten is een drie uur durend live interviewprogramma. Bekende gasten uit cultuur, wetenschap en bedrijfsleven worden uitgenodigd om hun favoriete televisieavond samen te stellen aan de hand van tv- en filmfragmenten. Het eerste seizoen werd in 1988 uitgezonden. Dit jaar is het 30ste seizoen, elke zondagavond van 23 juli tot en met 27 augustus.

De video van VPRO Zomergasten: