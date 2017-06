Philips koopt Amerikaanse concurrent voor 1,9 miljard euro

Philips is van plan omgerekend 1,9 miljard euro neer te leggen voor het Amerikaanse bedrijf Spectranetics. Het bedrijf is gespecialiseerd in het maken van apparatuur en software voor vaatchirurgie.

De directies van beide bedrijven zijn al akkoord, zo meldt het Nederlandse zorgtechnologiebedrijf. Topman Frans van Houten noemt de overname “opwindend”. Philips biedt 38,50 dollar (bijna 34 euro) per aandeel, 27 procent hoger dan de slotkoers van het aandeel Spectranetics op dinsdag. Het bedrijf uit Eindhoven wil de overname financieren met geld dat het in kas heeft en nieuwe schulden. De transactie moet voltooid zijn in het derde kwartaal van 2017.

Beeldgestuurde therapieën

De overname versterkt de positie van Philips (114.000 werknemers, omzet 24,5 miljard euro in 2016) in de industrie voor medische technologie. Spectranetics (900 werknemers, omzet 240 miljoen euro in 2016) is net als het Nederlandse bedrijf een belangrijke speler op het gebied van beeldgestuurde therapieën, een markt waarin meer dan 6 miljard euro omgaat. De bedrijven ontwikkelen apparatuur en software die artsen ondersteunen bij hun werk. Philips verwacht dat Spectranetics dit jaar op zichzelf qua omzet dubbele groeicijfers zal boeken, en dat de gefuseerde divisie in 2020 een omzet van 1 miljard euro zal behalen.

Los van het nieuws over de overname, maakte het Nederlandse bedrijf ook bekend dat het 1,5 miljard euro reserveert om eigen aandelen terug te kopen. Philips stelt extra financiële middelen te hebben door het afbouwen van het belang in Philips Lighting en dankzij de beursgang van de eigen lichtdivisie. Het bedrijf verwacht bovendien deze week de verkoop van ruim 80 procent van de aandelen in de dochter Lumileds aan investeerders af te ronden. Philips krijgt daarvoor 1,5 miljard dollar (1,3 miljard euro).