Passend werk ondanks fysieke beperkingen

Zijn baas zag het probleem niet. Er was passend werk gevonden, dus zijn werknemer kon ondanks de arbeidsongeschiktheid weer aan de slag. Maar zo passend vond de man het werk niet. Het was slecht bereikbaar en met zijn fysieke beperkingen was geen rekening gehouden.

De man liep namelijk met krukken. Hij kon nog geen 100 meter lopen, dus reizen met openbaar vervoer was niet mogelijk. Bovendien kon hij niet traplopen en was het voor zijn herstel nodig dat hij in een verwarmde omgeving werkte. Allemaal zaken waarmee zijn werkgever Farma Clean, een schoonmaak- en bezorgingsdienst voor de zorgsector, geen rekening had gehouden. De man kwam niet opdagen en kreeg vervolgens geen loon meer.

De man had Farma Clean al eerder gedagvaard omdat hij het werk niet passend vond. Zijn vordering was toen afgewezen, waarna hij het UWV om een deskundigenoordeel had gevraagd. Nu ook het UWV tot de conclusie was gekomen dat het reïntegratietraject niet deugde en dat het aangeboden werk niet paste bij de beperkingen van de man, probeerde hij het opnieuw bij de rechter.

Maar de rechtbank Gelderland is niet onder de indruk van het UWV-rapport. Er blijkt alleen uit dat er sprake is van een vervoersprobleem en dat is nu net een omstandigheid die voor rekening en risico van de werknemer komt. Een zieke werknemer moet zelf zijn reiskosten betalen en vervoer regelen om het aangepaste werk te kunnen doen, aldus de kantonrechter. Door het traplopen te beperken tot één keer per dag en een kachel te plaatsen, kunnen ook de andere obstakels worden weggenomen. De man zal het werk moeten accepteren.