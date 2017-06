Paddingtonbedenker Michael Bond (91) overleden

De schepper van de kinderboekenbeer Paddington, de Britse schrijver Michael Bond, is dinsdag op 91-jarige leeftijd overleden. Na een kort ziekbed is hij thuis gestorven, maakte zijn uitgever HarperCollins bekend. De succesvolle auteur maakte sinds 1958 furore met zijn kinderboekenserie, de bijbehorende tekenfilmreeks en de knuffelbare merchandising. Bonds Paddingtonboeken werden in meer dan veertig talen vertaald en er werden wereldwijd meer dan vijfendertig miljoen exemplaren verkocht.

Treinstation

Bond verzon voor zijn jonge dochter een voorleesverhaaltje over een speelgoedbeer die hij op kerstavond kocht, „achtergelaten op een plank in een Londense winkel”. Omdat hij „medelijden” met de beer voelde, aldus Bond in zijn autobiografie Bears and Forebears: A Life So Far (1996).

De beer Paddington, vernoemd naar het Londense treinstation waar Bond in de jaren vijftig dichtbij woonde, kreeg in het eerste boek Een beer die Paddington heet (1958) van illustrator Peggy Fortnum zijn karakteristieke duffelse jas en rode zuidwester tegen de regen. Hij was door zijn tante op reis gestuurd, afkomstig uit „het donkere binnenland” van Peru, en belandde bij de familie Brown.

Eén boek per jaar

Vrijwel onmiddellijk sloegen de lieflijke kinderverhalen aan, over de sympathieke, mensachtige beer die zoveel pech had en van marmelade hield. De hoge productie van gemiddeld één nieuw Paddingtonboek per jaar zorgde er bovendien voor dat Bond zijn baan als cameraman bij de BBC in 1967 kon opgeven om zich volledig aan het schrijven te wenden. In totaal maakte Bond dertien boeken met meerdere verhalen over beer Paddington, naast nog enkele kortere boeken die uit één verhaal bestaan.

De combinatie van de „onschuld van een kind” en de „wereldwijsheid van een volwassene” was volgens Bond zelf het geheim van Paddingtons succes. Bond schreef behalve Paddington nog tientallen andere boeken, waaronder de kinderboekenserie over de cavia Olga da Polga en de culinaire-detectivereeks Monsieur Pamplemousse voor volwassenen, die meerdere delen kregen maar het succes van de berenverhalen nooit evenaarden.

Nadat Bond in 2007 aankondigde te stoppen met schrijven, verscheen alsnog in 2014 zijn laatste Paddington-boek Love From Paddington. In dat jaar verscheen ook de eerste 3D-animatiefilm over de beer. Voor dit najaar staat daarop nog een vervolg gepland.