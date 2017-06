Omgebrachte Oekraïense officier onderzocht Russen in Oost-Oekraïne

De Oekraïense officier die dinsdag omkwam door een autobom in Kiev verzamelde bewijs van Russische betrokkenheid bij het conflict in Oost-Oekraïne voor het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag.

Dat melden Oekraïense media op basis van een anonieme bron binnen de Oekraïense politie.

Maksym Sjapoval, die op slag dood was toen een bom ontplofte in de auto waarin hij reed, was een hooggeplaatste officier bij de Oekraïense inlichtendienst GUR. Hij organiseerde geheime operaties in de separatistische regio’s Donetsk en Loehansk waarbij informatie werd verzameld over de aanwezigheid van Russische militairen en hun bewegingen. Ook werd gekeken naar de aanwezigheid van moderne oorlogssystemen die alleen door Rusland zouden worden gebruikt.

Onvoorwaardelijk bewijs

Deze onderzoeksoperaties waren uniek, aldus de bron tegen de Oekraïense nieuwssite LB.UA, omdat zij „onvoorwaardelijk bewijs” zouden leveren voor de aanwezigheid van Russische troepen in de Donbas. Rusland ontkent nog altijd de opstandige regio’s te steunen met militairen en middelen.

De door Sjapoval en zijn team verkregen informatie zou gebruikt worden in de zaak die Oekraïne begin dit jaar tegen Rusland aanspande bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Oekraïne beschuldigde Rusland van steun aan terroristen en van discriminatie op de geannexeerde Krim. Het Hof gaf Kiev in april ten dele gelijk, maar nam geen maatregelen tegen Rusland om de steun aan de separatisten te staken.