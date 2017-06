Oekraïne verdenkt Kremlin, maar virus trof ook Russische bedrijven als Rosneft

Komt het cybervirus dat dinsdag om zich heen sloeg uit de koker van het Kremlin of gelieerde hackgroepen? Dat is de vraag waar analisten het antwoord vooralsnog schuldig op moeten blijven en die misschien wel nooit beantwoord zal worden. Dat Oekraïne zo hard is getroffen, leidt tot veel veel speculatie. Aanwijzingen zijn er zeker. Het virus zou onder andere via het populaire boekhoudsysteem M.E.Doc computers in het hele land zijn binnengedrongen via een automatische fake-update. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Oekraïense twitteraccount @Liveuamap zou het spoor verder leiden naar de Krim.

Dat het virus belangrijke infrastructuur in Oekraïne trof, deels lamlegde en oversloeg naar bedrijven wereldwijd, staat vast. Maar of Russische hackers achter de aanval zitten, is onmogelijk vast te stellen. Tenslotte werden ook grote Russische bedrijven als Rosneft en Bashneft getroffen, zo luidt het Russische verweer. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov verklaarde woensdag dat de aanval aantoont dat meer internationale samenwerking nodig is om aanvallen te voorkomen. Op de schuldvraag wilde hij niet ingaan.

Het weerhoudt Oekraïense politici er niet van met de vinger naar Moskou te wijzen. „Het is duidelijk dat de kwade geesten die deze cyberaanval hebben gepleegd, zich buiten de grenzen van Oekraïne bevinden. Maar vroeg of laat zal hun identiteit bekend worden en zullen zij Rusland niet meer kunnen verlaten”, zo schreef Anton Geraschenko, parlementslid en adviseur van president Porosjenko, dinsdag op Facebook. Volgens hem is de aanval bedoeld om de stabiliteit van Oekraïne te ondermijnen.

Anderen zijn voorzichtiger. „Zelfs als inderdaad wordt bewezen dat het virus uit Rusland komt, moet worden vastgesteld of de veiligheidsdiensten erachter zitten”, aldus de Oekraïense politicoloog Andrej Boezarov tegen de Russische krant Moskovsky Komsomolets. Boezarov twijfelt er niet aan dat de aanval de verhoudingen tussen beide landen verder zal verslechteren en nieuwe Oekraïense sancties zal inluiden.

Vooralsnog doen de wildste beweringen de ronde. Er werd zelfs gespeculeerd of de naam van het virus, Petya.A of NoPetya – een verkleinwoord van de voornaam Pjotr of Petro – geen verwijzing kon zijn naar de voornaam van Porosjenko.

Russische media reageerden gepikeerd. „Als Oekraiense politici het land zouden besturen in plaats van overal de ‘handen van het Kremlin’ te zoeken, zouden de gevolgen van ‘Petya’ niet zo beklagenswaardig zijn”, aldus de pro-Russische nieuwssite Life.ru.